La Banque centrale d’Arménie prévoit une baisse économique importante en 2020

La Banque centrale d’Arménie a déclaré qu’elle s’attend à un déclin économique important au cours des prochains mois.

L’activité économique du pays au premier trimestre 2020 a augmenté de 4% grâce à des taux de croissance élevés signalés en janvier et février, mais en mars, elle a chuté en raison des conséquences du choc du coronavirus. La seule exception a été le secteur agricole, qui a relativement moins souffert, maintenant les tendances positives de janvier et février.

La construction, l’hébergement et la restauration, les transports, ainsi que les agences de voyages et autres services ont été les plus touchés par la pandémie de Covid-19.

Les chiffres du premier trimestre indiquent que la croissance économique sera bien inférieure à celles prévues dans le scénario de référence en raison d’une baisse plus importante que prévu dans le secteur de la construction.

« L’impact négatif sur l’activité économique est dû à la fois à la demande et à l’offre, c’est pourquoi une baisse économique importante est attendue dans les prochains mois », a indiqué la Banque centrale.

Il a également déclaré que l’économie devrait se redresser progressivement au cours du second semestre, mais la demande brute restera faible pour le moment, malgré les importants stimulants budgétaires prévus par le programme budgétaire inchangé.

Le 29 avril, le Parlement arménien a approuvé une révision du budget de l’État pour 2020 afin de compenser les conséquences du COVID-19. La croissance du PIB initialement prévue de 4,9% a été réduite à 2 %.En outre, le volume du PIB initial de 7 095 milliards de drams a été réduit à 6 485 milliards de drams et le budget déficitaire prévu antérieur de 160,7 milliards de drams a été porté à 324 milliards de drams.

Les modifications n’affecteront pas les postes de dépenses budgétaires. La part des recettes fiscales dans le PIB passera de 22,6% à 22,1%. Plus précisément, dans ce scénario, les recettes fiscales chuteront de 169,1 milliards de drams à 1433 milliards de drams.

En outre, du fait de la redistribution budgétaire et de la prise en compte du paquet d’aide de 150 milliards de drams, le déficit budgétaire de l’État passera à 5% du PIB contre 2,3% précédemment. Le gouvernement devra obtenir un financement supplémentaire de 260 milliards de drams, a-t-elle déclaré.