L’Arménie rénovera 500 km de routes en 2020

Quelque 500 km de routes seront rénovées et construites en 2020 malgré COVID-19, a déclaré le vice-Premier ministre Tigran Avinyan lors d’une réunion du gouvernement.

Il a déclaré que le gouvernement avait décidé de débloquer 17,4 milliards de drams pour la réparation majeure de 185,33 km de routes et de deux installations de transport.

Il a dit que 97,26 km sont des routes interétatiques, 55,57 km sont des nationales et 32,5 km sont des routes provinciales. Il a également noté que les appels d’offres avaient déjà été achevés pour la réparation d’un certain nombre de routes, en particulier pour la réparation majeure de 241 km de routes et une réparation moyenne de 80 km. Des travaux sont également en cours pour la construction de l’autoroute M6 qui s’étend jusqu’à la frontière avec la Géorgie.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.