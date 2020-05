Les entreprises arméniennes invitées à organiser le travail à distance si possible

Alors que le nombre de cas confirmés de coronavirus continue d’augmenter en Arménie, le groupe de travail gouvernemental mis en place pour faire respecter l’état d’urgence recommande aux entreprises d’organiser leur travail à distance si possible.

Le 14 mai, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence déclaré le 16 mars pour une nouvelle période de 30 jours jusqu’au 13 juin. Mais malgré l’extension, les écoles maternelles, les centres commerciaux et les gymnases rouvriront à partir du 18 mai. Le port du masque sera également obligatoire dans espaces publics. Les transports publics reprendront également la semaine prochaine. Plus tôt, le gouvernement a ouvert de nombreux secteurs de l’économie.

Selon le groupe de travail, dirigé par le vice-Premier ministre Tigran Avinyan, si l’entreprise n’est pas en mesure d’organiser le travail en ligne, le meilleur nombre possible d’employés devrait travailler dans les locaux du bureau. Les réunions et événements, le cas échéant, devraient avoir lieu avec la participation d’au plus 10 personnes. Les voyages d’affaires, les visites d’événements surpeuplés doivent être exclus, et les réunions et contacts nécessaires pendant les voyages d’affaires doivent être aussi limités que possible.

Les employés, qui font partie du groupe à haut risque de développement d’une forme grave de coronavirus, ne devraient pas être autorisés à travailler dans les locaux du bureau. Ce sont des personnes de plus de 65 ans, dont le système immunitaire est affaibli, par exemple les patients cancéreux, les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques : asthme, maladie pulmonaire chronique, emphysème ou bronchite, insuffisance cardiaque chronique, maladie rénale et hépatique chronique (hépatite), neurologie chronique maladie de Parkinson et diabète.

Une personne devrait être nommée responsable des mesures de prévention de la propagation du coronavirus, qui devrait surveiller le respect de la distance sociale, organiser la désinfection des locaux et surveiller l’état de santé des employés et des visiteurs.

Les employés doivent disposer d’un thermomètre avec mesure à distance ou individuelle. La température de chaque employé doit être mesurée deux fois par jour. Pendant les heures de travail, les employés doivent porter des masques médicaux jetables qui doivent être remplacés toutes les 3-4 heures. La réutilisation des masques jetables ainsi que l’utilisation de masques absorbant l’humidité doivent être exclues.

Les travailleurs devraient recevoir des masques jetables, des désinfectants et des serviettes. Les employés ne sont pas autorisés à quitter le bureau pendant le travail et les pauses. Les pauses pour les repas doivent être organisées en respectant la distance sociale. Si le repas est centralisé, il doit être pris dans un endroit aéré. Un espace séparé doit être prévu pour travailler avec les visiteurs. Les travailleurs présentant des symptômes d’infections respiratoires aiguës (fièvre, toux, grippe, essoufflement) doivent être renvoyés chez eux.

Les locaux du bureau devraient être pourvus de conteneurs contenant un désinfectant, des serviettes et des poubelles aux entrées du bureau commun, des unités, des toilettes et de la cuisine. La désinfection doit être effectuée deux fois par jour.