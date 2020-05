Dévoilement des lignes directrices sur l’utilisation des transports publics en Arménie

Dans le prolongement de la reprise des transports publics à partir du 18 mai, le groupe de travail du gouvernement arménien mis en place pour contenir la propagation de Covid-19, a déclaré que les opérateurs de transports publics sont tenus de se conformer aux exigences sanitaires et épidémiologiques générales. Il a également recommandé que les conducteurs de bus de plus de 65 ans, avec un système immunitaire affaibli (par exemple, le cancer), les personnes atteintes de maladies chroniques ne soient pas rappelés au travail.

L’opérateur des transports publics doit fournir aux employés des équipements de protection individuelle (masques et gants à trois couches), des lingettes jetables et des désinfectants pour les mains à base d’alcool. Les conducteurs doivent porter un équipement de protection individuelle et changer de masque toutes les trois heures.

Le transport de passagers debout est interdit. L’exception concerne les véhicules de plus de 9 mètres. Le nombre total de passagers dans les bus ne peut pas dépasser le nombre total de sièges. Les passagers doivent respecter la règle de distanciation sociale à l’intérieur d’un bus.

Le transport de passagers par autobus et métro sans équipement de protection individuelle, tel que masques et gants est interdit

Dans le cas du transport ferroviaire, avant l’embarquement, la température des passagers doit être mesurée à l’aide d’un thermomètre individuel ou à distance. En cas de température élevée, l’embarquement des passagers est interdit.

Les passagers doivent se désinfecter les mains avec des produits à base d’alcool après être montés à bord du véhicule. L’accumulation de personnes dans les arrêts de bus ou les gares ouvertes est interdite. Les bancs et les arrêts doivent être désinfectés au moins deux fois par jour. Les terminaux de métro devraient être désinfectés trois fois par jour.

Les bus doivent être entièrement désinfectés au moins deux fois par jour. L’exploitant doit s’assurer que les employés et les passagers sont correctement informés des règles de sécurité, notamment en plaçant des affiches dans des endroits visibles et / ou de toute autre manière préférée. Des dépliants d’information devraient être placés dans tous les bus à des endroits visibles pour les passagers.