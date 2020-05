L’Arménie importe des matières premières pour la production des tests au Covid-19

Le 14 mai, le troisième vol spécial organisé par le bureau du commandant a transféré un nouveau lot de fournitures et d’équipements médicaux de la Chine vers l’Arménie.

La cargaison comprend des masques médicaux de protection, des équipements de protection individuelle (EPI), des gants et des lunettes, des médicaments et des matières premières de laboratoire pour les tests de diagnostic au COVID-19, des appareils et des moyens de désinfection, des moniteurs, des appareils d’alimentation en air, des appareils de respiration artificielle et d’alimentation en oxygène.

La plupart des fournitures ont été achetées sur des fonds provenant du budget de l’État de la République d’Arménie.

Les fournitures et équipements médicaux achetés par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies avec le soutien financier de l’UE et d’autres donateurs internationaux, ainsi que ceux donnés par les agences d’État chinoises, les bienfaiteurs arméniens et chinois ont également été transférés en Arménie.