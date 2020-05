L’Arménie a un nouveau vice-ministre du Travail et des Affaires sociales

Par décision du Premier ministre Nikol Pashinyan, Tatevik Stepanyan a été nommé vice-ministre du Travail et des Affaires sociales de la République d’Arménie.

Peu avant le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales d’Arménie, Gemafin Gasparyan, avait soumis une lettre de démission, comme indiqué sur la page Facebook du ministère du Travail et des Affaires sociales.



« Le ministère du Travail et des Affaires sociales d’Arménie apprécie hautement les contributions de M. Gasparyan aux réformes en cours dans le domaine de la protection sociale, en particulier la protection des droits des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’à la coordination du soutien social aux plus vulnérables pendant l’état d’urgence déclaré dans le pays.

Le ministère du Travail et des Affaires sociales d’Arménie exprime sa gratitude à M. Gasparyan pour sa coopération fructueuse et lui souhaite du succès dans de nouveaux secteurs », indique le post sur Facebook.