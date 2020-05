Tatevik Stepanyan a été nommée ministre du Travail et des questions sociales d’Arménie

Hier vendredi 15 mai le gouvernement arménien a nommé Tatevik Stepanyan à la fonction de vice-ministre du Travail et des questions sociales. « En vertu de la loi du « Service public » de la République d’Arménie, Tatevik Stepanyan a été nommée vice-ministre du Travail et des questions sociales » a indiqué dans le texte publié le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Un peu plus tôt avait été annoncée la démission de Gemafin Gasparyan vice-ministre du Travail et des questions sociales. Ce dernier dans une demande avait exprimé son désire de se libérer de ce poste.

Krikor Amirzayan