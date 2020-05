Les disques durs de la Bibliothèque nationale d’Arménie abimés

Les lecteurs de la Bibliothèque nationale d’Arménie, de nombreux chercheurs et universitaires indépendants n’ont pas pu accéder au site Web de la Bibliothèque nationale d’Arménie depuis le 9 mai, où des versions numériques de livres, de périodiques arméniens, d’une collection de bibliothèques arméniennes et d’autres documents numérisés sont disponibles et habituellement affichés.

La grande quantité de ressources électroniques créées par le travail professionnel des bibliothécaires en Arménie pendant près de deux décennies est maintenant indisponible, en raison de l’incendie des disques durs de la Bibliothèque nationale d’Arménie. Cela a entraîné la perte de millions de textes et de publications arméniens.

Beaucoup de gens les ont utilisés en Arménie et à l’étranger, surtout ces jours-ci, lorsque les bibliothèques sont fermées, les lecteurs lisent des versions numériques de livres, de presse, de magazines et les lisent en ligne. Mais ces bases de données numériques arméniennes ont toujours été demandées, quel que soit l’état d’urgence. Pour le plus grand plaisir des utilisateurs, ils étaient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour téléchargement et utilisation gratuite.

Le directeur par intérim de la Bibliothèque nationale d’Arménie Hrach Saribekyan a annoncé la raison pour laquelle la page Facebook de la Bibliothèque nationale d’Arménie n’était plus disponible. Hrach Saribekyan a déclaré que le ministère des Situations d’urgence devrait évaluer les dommages causés à la Bibliothèque nationale. Questionnée la vice-ministre de l’Éducation et des Sciences de la République d’Arménie, Narine Khachaturyan, a déclaré que le ministère attend également la conclusion du ministère des Situations d’urgence, mais selon la description préliminaire, comme elle l’a dit, les anciens serveurs ne pourront guère être restaurés. La vice-ministre a estimé que les conditions étaient très regrettables car les valeurs nationales étaient conservées dans les appareils, mais a ajouté qu’il y avait d’autres versions numériques de ces valeurs nationales qui heureusement elles-mêmes n’ont pas été endommagées.

« Nous avons affaire à des pertes financières et à des pertes de travail des années humaines, mais les valeurs n’ont pas été physiquement endommagées, elles ont toutes leurs versions d’archives et il est possible de les restaurer », a expliqué la vice-ministre.

Selon les experts, il faudra plusieurs dizaines de milliers de dollars et quatre à six mois pour acheter de nouveaux équipements et restaurer les bases de données. « Ce qui s’est passé est un coup mortel pour la communauté des bibliothèques d’Arménie », a déclaré Tigran Zargaryan, un scientifique et bibliothécaire qui a été un ardent défenseur de la création de bases de données en ligne en Arménie.

La bibliothèque de collection d’Arménie est l’une des bases de données qui fonctionnaient sur le site Web défaillant de la Bibliothèque nationale d’Arménie. Il contient des descriptions bibliographiques de livres, magazines, journaux, dissertations, résumés, cartes et supports électroniques disponibles dans les bibliothèques arméniennes. Il y avait environ 5 millions de descriptions bibliographiques dans l’annuaire. Le site Web hébergeait également les bases de données « Hye Book » et « Armenian Press », qui numérisaient des millions de pages. Dans la seule base de données du « Livre arménien », il y avait plus de 20 000 pages numérisées représentant plus de 2 500 000 pages et plus de 4 600 000 pages de presse numérisées, de la presse arménienne occidentale arménienne orientale à nos jours. Ce travail a été interrompu en raison de l’état d’urgence, mais les bases de données déjà numérisées étaient de riches sources, à commencer par le premier livre imprimé arménien.