Le commerce en ligne en Arménie se développe 3 fois pendant l’état d’urgence lié au coronavirus

En Arménie, les gens ont fait 3 fois plus de commerce en ligne pendant l’état d’urgence lié au coronavirus. Cette méthode de négociation exclut non seulement les risques de ne pas imprimer les reçus de caisse, mais empêche également la propagation du virus via les billets et les pièces.

Stepan Tsaturyan, vice-ministre de l’Industrie des hautes technologies, a déclaré « pendant l’état d’urgence, le commerce en ligne a augmenté de près de 3 fois en termes de volume. De nombreuses restrictions ont été appliquées en Arménie après la proclamation de l’état d’urgence, et dans ces circonstances, les entités économiques ont essayé de présenter leurs services en ligne ».

Ce chiffre est général et comprend les cas où les gens effectuent un paiement par carte dans les magasins, ainsi que les cas où les gens commandent quelque chose en ligne et obtiennent le produit avec la livraison. Diverses rencontres, des enquêtes sont organisées avec les entreprises pour clarifier le volume concret. Lorsque le paiement est effectué en ligne, il est immédiatement fixé. L’État le voit, mais il n’est pas visible si le bien commandé en ligne est livré au client ou s’il visite personnellement le magasin pour l’obtenir.

Le vice-ministre a dit qu’il est important que l’entité économique et les clients préfèrent effectuer des paiements en ligne, car cela réduit les risques. « Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement encouragent les citoyens à exiger des reçus de caisse dans les magasins. Mais lors du commerce en ligne, ces problèmes n’existent pas, car l’ensemble du chiffre d’affaires est vu de manière très transparente de manière électronique », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les mesures que l’État prend pour rendre constante cette culture du commerce en ligne après l’achèvement de l’état d’urgence, le vice-ministre a déclaré que cela dépend de la qualité des services fournis par les entreprises. « Par exemple, si une personne achète quelque chose en ligne et le casse, il est évident qu’il / elle ne voudrait plus utiliser cette option. Le maintien ou non de cette culture dépend également de la confiance des citoyens dans le commerce en ligne. Si le citoyen ne fait pas confiance aux offres en ligne, c’est un obstacle au développement du commerce électronique », a déclaré Stepan Tsaturyan.

Le vice-ministre a déclaré que le ministère est engagé dans le développement de l’écosystème. Il a souligné la disponibilité des services avec l’ensemble du volume. Ouvrant les crochets, il a déclaré que HayPost, l’opérateur postal national, est en train d’élaborer une stratégie et une vision sur les nouveaux services. C’est l’une des plus grandes infrastructures, offre ses services postaux à travers la République et garantit la disponibilité même dans les zones reculées. M. Tsaturyan a déclaré que dans les pays développés, un élément important du commerce électronique est le partenaire par lequel le produit est livré. « C’est l’un des éléments les plus importants pour le développement de l’écosystème, qui peut être soutenu par l’État », a-t-il déclaré.

Abordant la question de la disponibilité des distributeurs automatiques de billets, des terminaux dans les communes éloignées, il a dit dans ce cas que le chiffre d’affaires est en espèces. « Mais l’idéologie veut que l’argent soit utilisé le moins possible. Nous devons éviter autant que possible d’utiliser des pièces, des billets, car l’expérience a montré que ces méthodes sont le meilleur moyen de propagation d’un virus. Les transactions non monétaires sont des options plus préférables, le monde entier y va et la conservation des billets de banque est un processus très coûteux pour l’État », a-t-il ajouté.

M. Tsaturnyan a informé que le ministre de l’Industrie de haute technologie Hakob Arshakyan avait entamé des réunions, des discussions avec les entités économiques pour révéler les problèmes et les résoudre pendant l’état d’urgence actuel. Il a assuré que le ministère a pris et prend des initiatives, en même temps qu’il travaille avec les opérateurs mobiles.