Deux ministres arméniens décident de se confiner

Le ministre arménien de la santé Arsen Torosian, ainsi que celui des regions et des infrastructures Suren Papikian ont décidé de s’isoler et de se placer en quarantaine après que plusieurs des fonctionnaires travaillant dans leurs ministères eurent été testés positigs au coronavirus. Les deux ministres n’ont ainsi pas pris part jeudi 14 mai à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, où leur presence est pourtant cruciale en ces temps d’épidémie, et c’est à cette occasion que le vice-premier ministre Tigrane Avinian, en charge de l’état d’urgence lié à la crise sanitaire et qui a été prolongé d’un (...)