Eurovision : Les chansons exclues du concours pour des raisons politiques ou économiques

En 2015, année du centenaire de la commémoration du génocide arménien, le pays est représenté par un groupe créé pour l’occasion et composé d’artistes issus de la diaspora. Sa chanson s’intitule Don’t deny, (« Ne le niez pas ») et est interprétée comme un message adressé notamment à la Turquie et à l’Azerbaïdjan, qui ne reconnaissent pas le génocide. La délégation arménienne se défend de tout sous-texte politique mais accepte de changer le titre du morceau en Face the shadow (« Affronte/Fais face à l’ombre »).

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2778219-20200513-eurovision-chansons-exclues-concours-raisons-politiques-economiques