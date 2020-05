Revue de la presse arménienne du 5 mai 2020

2619 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 2619 cas de coronavirus dans le pays dont 1111 ont été guéris et 40 patients sont décédés. Selon le Ministre de la Santé, trois personnes ont été testées positives au COVID-19 deux semaines après avoir été traitées pour cette maladie et être sorties d’un hôpital, ce qui suggère une réinfection potentielle.

Zohrab Mnatsakanyan sur les relations arméno -russes/ La presse rend compte de la déclaration du Ministre arménien des affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, selon laquelle le prix du gaz naturel est l’une des questions à l’ordre du jour des relation arméno -russes et les parties sont toujours en négociations sur cette question afin de trouver « des solutions mutuellement acceptables ». Le Ministre a souligné que la Russie était un partenaire et un allié stratégique et que l’agenda bilatéral façonné au fil des décennies comprenait diverses questions, en commençant par les questions basiques et en terminant par les questions liées à la sécurité. Commentant la remarque de son homologue russe, Sergueï Lavrov, sur les poursuites pénales engagées contre des entreprises russes en Arménie (), Mnatsakanyan a déclaré que si la Russie et l’Arménie n’avaient pas de problèmes, cela signifierait qu’il y a un problème plus profond. « La Russie et l’Arménie ont des problèmes dont elles discutent en tant que deux pays alliés et amis » a déclaré le Ministre en soulignant que l’Arménie avait l’intention de travailler sur les problèmes actuels de l’agenda dans le même esprit et avec le même volume qu’au cours des deux dernières années.

Gurgen Khachatryan déclaré recherché/ La presse revient sur l’affaire de Gurgen Khachatryan, un riche homme d’affaires [« Galaxy group »] et fils de l’ancien Présidente arrêté du Comité de recettes (cf. revue du 01 au 04 mai 2020). Selon la presse, tandis que la Cour a autorisé l’arrestation de Gurgen Khachatryan, celui-ci n’a pas été immédiatement arrêté et le Service de sécurité national (SSN) l’a déclaré recherché. Khachatryan avait publié une déclaration écrite peu avant que le tribunal autorise son arrestation dans laquelle il avait qualifié les procédures pénales contre lui d’ « illégales » et avait déclaré ne pas avoir l’intention de « s’impliquer dans ces processus en tant que prisonnier et de contribuer ainsi à d’autres illégalités ». Selon lui, les actions des forces de l’ordre et de la Cour sont « guidées ». Son avocat a déclaré que Gurgen Khachatryan était prêt à se présenter devant l’organe d’enquête à tout moment si les actions des enquêteurs étaient « ramenées sur le terrain juridique ». Le SSN a également convoqué la femme et la mère de Gurgen Khachatryan pour les interroger, mais celles-ci auraient refusé de témoigner. Les avocats ont confirmé que l’accusation est liée à l’arrestation de Sedrak Arustamian, un haut dirigeant de sociétés appartenant à un autre riche homme d’affaires, Gagik Tsaorukian (cf. revue du 28 avril 2020). Le SSN affirme qu’Arustamian a, à l’aide de Gurgen Khachatryan, versé à Gagik Khachatryan [alors président de la Comité des recettes d’État] un pot-de-vin de 22,4 millions de dollars pour garantir un traitement privilégié de ses sociétés par les autorités fiscales. Plus tard lundi, le SSN a publié un communiqué dans lequel il a précisé que Gurgen Khachatryan était accusé d’avoir aidé à l’abus de pouvoir officiel, au détournement de fonds à grande échelle, à la corruption à grande échelle [affaire Arustamian] et d’avoir légalisé les revenus à grande échelle illégalement acquis. Selon le SSN, le père de Gurgen, Gagik Khachatryan aurait abusé de son pouvoir et aurait demandé à ses employés au Comité de recettes d’État [dont il était Président] et puis au Ministère des Finances [dont il était le Ministre] de « coopérer » avec l’entreprise de télécommunication appartenant à ses fils pour leur faciliter l’obtention des contrats lors des appels d’offres. D’après le SSN, à la demande de Gagik Khachatryan les fonctionnaires auraient assuré un traitement privilégié pour l’entreprise affiliée et auraient appliqué des procédures d’achat les plus favorables ce qui a résulté en nombreux contrats avec le Comité de recettes d’État pour la période de 2008-2020. En outre, selon le SSN, en abusant de son pouvoir, Gagik Khachatryan a assuré pour cette entreprise le contrat pour l’acquisition de 19 modules de logiciels qui ont été acquis à un prix nettement supérieur à la valeur réelle. D’après le SSN, la différence du prix a été détourné à l’aide des fils de Gagik Khachatryan et puis blanchie via de différents transactions. Quant aux perquisitions dans le siège social de la compagnie de télécommunication UCOM [dont Gurgen Khachatryan est le Président du CA] et l’appartement du nouveau PDG, Aram Khachatryan [cousin de Gurgen Khachatryan], l’avocat du PDG a allégué qu’elles faisaient partie d’efforts plus larges du gouvernement pour nationaliser l’entreprise ou pour la « remettre à une autre personne ». Rappelons que Gurgen Khachatryan avait accusé les autorités de tenter illégalement de le forcer à vendre à un prix dérisoire sa participation majoritaire chez UCOM (cf. revue du 29 avril 2020).

Mikael Minassian affirme que Pachinian lui avait proposé l’immunité contre toute poursuite en échange d’un paiement/La presse rend compte de la vidéo Facebook du gendre fugitif de l’ancien Président Serge Sarkissian, Mikael Minassian, dans laquelle il affirme que le Premier ministre Nikol Pachinian lui avait proposé en 2019 de lui garantir l’immunité contre toute poursuite s’il payait une somme « symbolique », cessait de contester le gouvernement arménien et ne revenait plus jamais en Arménie. Minassian a déclaré que l’offre lui avait été personnellement communiquée en février 2019 par Artur Vanetsyan, alors directeur du Service de sécurité nationale, lors d’une réunion tenue à Rome. Selon Minassian, Vanetsyan n’a pas précisé où cette somme devrait être versé, mais selon lui, il s’agissait d’un versement à une fondation privée ou d’état. Minassian a déclaré que cette vidéo Facebook était la première dans sa série « La fin du mensonge » dans laquelle il essayera de répondre aux nombreux questions et raconter des informations intéressantes pour le public. Minassian a déclaré qu’il avait rejeté l’offre parce que, selon lui, « Pachinian conduit l’Arménie vers un grand désastre ». Il a qualifié Pachinian de « menteur, irresponsable, de traître au peuple et ennemi de l’État ». Minassian a rappelé que Vanetsyan même avait à l’époque affirmé à la presse qu’il avait rencontré Minassian et que le Premier ministre était au courant de leur conversation. Pachinian n’a pas réagi à ces allégations. Aux questions des médias, sa porte-parole a déclaré que le cabinet du Premier ministre ferait des commentaires « lorsque cela sera nécessaire ». Pour sa part, Vanetsyan a déclaré, par l’intermédiaire d’une porte-parole, qu’il s’en tenait aux commentaires sur Minassian qu’il avait faits peu après sa démission à savoir que « le gendre de Sarkissian est quelqu’un qui doit encore répondre à de nombreuses questions ». Le bureau du procureur général d’Arménie a déclaré qu’il avait chargé le Service spécial d’enquête d’examiner les déclarations de Minassian et de décider si elles justifient une enquête pénale.

Vice-Ministre du Travail et des affaire sociales : Le chômage en Arménie pourrait atteindre 19% en raison du COVID-19/Selon le vice-ministre du travail et des affaires sociales Arsen Udumyan, la pandémie du COVID-19 et la période qui suivra auront inévitablement des conséquences très négatives pour le marché du travail arménien. Selon leurs diverses estimations, le chômage dans le pays pourrait augmenter de 1,3 % dans la période suivant la pandémie et atteindre 19 %. C’est-à-dire il y aurait 40 000 chômeurs supplémentaires dans le pays. D’après le vice-Ministre, le chômage se fera surtout sentir dans le secteur des services et de la restauration, et le secteur de la construction en souffrira également dans une certaine mesure.

L’Arménie dépose une demande de don anticrise auprès de la Banque eurasienne de développement/ Selon vice- ministre de l’économie, Varos Simonyan, L’Arménie a déposé une demande auprès de la Banque Eurasienne de Développement pour obtenir une subvention anticrise. Simonyan a déclaré que la subvention demandée auprès du Fonds eurasien pour la stabilisation et le développement servirait pour moderniser les hôpitaux dans trois domaines. D’après le vice-ministre, la Banque est en train de revoir la politique de financement des pays participants.

Défilé aérien national à l’occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire avec la participation de pilotes arméniens et russes/ La porte-parole du Ministère de la Défense a déclaré que les forces aériennes arméniennes organiseraient un défilé aérien national à l’occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire. D’autres événements ne sont pas prévus en raison de la pandémie de coronavirus et seul le défilé aérien aura lieu. Selon elle, le défilé aérien est organisé avec la participation de pilotes arméniens et russes. Les militaires russes ont déclaré que 210 jets et hélicoptères de combat de leur base de Gumri participeraient au spectacle.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France