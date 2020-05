L’Arménie pourrait ouvrir ses frontières au tourisme dès cet été selon le président de la Fédération arménienne du tourisme

Selon Mekhak Apresyan le président de la Fédération arménienne du tourisme l’Arménie pourrait ouvrir ses frontières au tourisme dès cet été. « Si la Géorgie et de nombreux pays européens déclarent qu’à partir de début juillet ils pourraient ouvrir leurs frontières pour les touristes, il y des éléments qui indiquent que l’Arménie également pourrait ouvrir ses frontières au tourisme dès juillet. Même su les autorités sanitaires donnent leurs avis mais moi je suis confiant. Nos tour-opérateurs et nos collègues de l’étranger qui envoient des touristes en Arménie nous posent actuellement des questions sur cela en affirmant que la Géorgie ouvre ses frontières et nous demandent quand l’Arménie le fera également » dit Mekhak Apresyan. Il affirme que les autorités arméniennes doivent dès à présent réfléchir sur cette question et régler un certain nombre de problèmes pour le redémarrage du tourisme en Arménie, un secteur économique essentiel pour le pays. Par l’arrêt du tourisme à cause de l’épidémie du coronavirus les pertes de l’Arménie s’élèveraient dans le secteur touristique à plusieurs centaines de millions de dollars, probablement plus de 400 millions.

Krikor Amirzayan