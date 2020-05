Un footballeur turc assassine son fils de 5 ans

Le 23 avril 2020, le fils de Toktas, Kasım, âgé de cinq ans, a été amené à l’hôpital pour enfants de Dortcelik à Bursa avec une forte fièvre et des difficultés respiratoires, qui seraient dues au COVID-19 . Plus tard dans la journée, Kasım est décédé alors qu’il était en soins intensifs, probablement en cause de la maladie. Cependant, Toktaş s’est rendu à la police onze jours plus tard le 4 mai pour avouer qu’il avait assassiné son fils alors qu’il était seul dans la chambre d’hôpital. Toktaş a admis avoir étouffé son fils avec un oreiller sur la tête pendant quinze minutes jusqu’à sa mort, avant d’appeler un médecin dans la pièce. Toktaş, qui a déclaré qu’il n’avait pas divulgué le crime à sa famille, a par la suite été arrêté en attendant son procès.

Dans le rapport de police, il a déclaré qu’il n’avait jamais aimé son fils et l’avait assassiné après une dépression nerveuse dans la chambre d’hôpital, mais a ensuite avoué avoir ressenti des remords.

Cevher Toktas est footballeur turc qui a joué pour la dernière fois comme défenseur central de Bursa Yıldırımspor dans la Ligue amateur régionale turque ;