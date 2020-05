L’Arménie émet deux monnaies commémoratives à l’occasion du 100e anniversaire du peintre franco-arménien Jansem

A l’occasion du 100e anniversaire du peintre franco-arménien Jansem (Ohannès Semerdjian, 1920-2013) la Banque Centra d’Arménie a procédé à l’émission de deux monnaies commémoratives. La première en or d’une valeur faciale de 10 000 drams émise en seulement 300 exemplaires représente le portrait du peintre et une vue de l’un de ses tableaux. La seconde monnaie commémorative dédiée à Jansem est en argent, de forme rectangulaire et d’une valeur faciale de 100 drams représente également le peintre et l’une de ses créations en couleur émise en 500 exemplaires.

Jansem a offert une partie de ses œuvres dédiées au génocide des Arméniens au Musée-Institut du génocide à Erévan.

Ohannès (Jean) Semerdjian est né le 9 mars 1920 à Seuleuze une ville proche de Bursa (Turquie) et décédé en France le 27 août 2013. Il passe son enfance à Salonique (Grèce) avant de s’installer en France. Jansem exposera ses œuvres dans de nombreux pays dont au Musée du génocide à Erévan en Arménie où il se rendra en 2002 à l’occasion de cette exposition.

Krikor Amirzayan