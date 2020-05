Une voiture transportant des blessés accidentés vers l’hôpital de Goris est à son tour accidentée…

Hier 12 mai à 19 heures Armen Safaryan (26 ans) du village de Tegh dans la région de Syunik en Arménie à bord de son véhicule de marque Niva sort de la route près du village d’Aravous pour faire des tonneaux sur 150 mètres dans un précipice. Armen Safaryan et ses passagers Rouzanna Vardounts (22 ans) originaire de Goris et son fils Erik Safaryan (2 ans) blessés sont transportés vers le centre hospitalier de Goris. Mais la voiture de marque Opel de la personne qui les transportait à l’hôpital est à son tour victime d’un accident de la route. Des travaux sur la route et quelques creux firent perdre le contrôle de l’Opel qui s’encastra contre un arbre. Le chauffeur, Genadik Ghalbabounts (38 ans) habitant du village de Tegh, et Artouch Safaryan (60 ans) également du village de Tegh sont à leur tour blessés. Tous furent pris en charge à l’hôpital de Goris ces deux blessés et les trois autres blessés…qui eurent deux accidents…

Krikor Amirzayan