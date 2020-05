Robert Guédiguian : « J’espère que la distanciation physique va nous rapprocher »

Imagine la culture demain | Arnaud Laporte s’entretient aujourd’hui avec le cinéaste Robert Guédiguian. Depuis 40 ans, celui-ci filme au plus près des classes populaires, dans son quartier fétiche de l’Estaque. De Marius et Jeannette à Gloria Mundi, ses films sont entrés dans le cœur des français.

Avec une vingtaine de films en 40 ans, dont il est toujours co-scénariste, et une activité de producteur très importante au sein du collectif AGAT Films & Cie / Ex Nihilo, Robert Guédiguian est aussi un citoyen engagé dont la parole, très forte, compte aussi bien dans le monde de l’art que dans la sphère politique.

Arnaud Laporte, producteur de La Dispute et des Masterclasses, lui demande aujourd’hui de partager son analyse et son sentiment sur la situation de crise actuelle.

A quoi pensez-vous ?

Robert Guédiguian. Je pense surtout à des prochains films. Je dis bien « à des prochains films » parce que tout se bouscule dans cette période d’enfermement, donc évidemment on a recours à la mémoire, aux souvenirs, à l’enfance... On révise aussi, on relit de vieux livres, enfin des livres pas forcément très vieux mais qu’on a lu il y a très longtemps et qu’on n’a plus réouvert depuis. On remarque ce qu’on y avait souligné, on fait comme une replongée en soi. C’est une espèce de jachère, et la jachère c’est un moment où la terre se repose mais où, dans cette terre, beaucoup de micro-organismes s’agitent. Donc, rien de concret pour l’instant, mais je crois qu’il surgira de là énormément d’envies, de possibilités et éventuellement d’objets concrets, c’est-à-dire de nouveaux films.

