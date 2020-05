Revue de la presse arménienne du 1er au 4 mai 2020

2507 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 2507 cas de coronavirus dans le pays dont 1071 ont été guéris et 39 patients sont décédés. Selon le Ministre de la Santé, environ 320 médecins ont été testés positifs pour le COVID-19, mais aucun décès n’a été signalé parmi le personnel médical.

L’Institut arménien de biologie moléculaire lancera la production des tests kits pour la diagnostic du COVID-19/ L’Institut arménien de biologie moléculaire attend un second lot de matériel nécessaire pour lancer la production de kits de test de coronavirus. Selon le directeur de l’Institut, Arsen Arakelyan, l’Institut est prêt à lancer la production le lendemain après avoir reçu les matériaux qui devrait arriver dans le courant du mois de mai. Le gouvernement a alloué de l’argent à l’Institut pour qu’il puisse acquérir les matériaux en Chine. La presse indique également la société « Tavush Textile Company » a lancé la production de masques à trois couches dont le volume de production quotidien atteindra 300 000 pièces.

L’Arménie assouplit les restrictions appliquées dans le cadre de l’état d’urgence/ La presse indique que malgré le nombre croissant des nouveaux cas du COVID-19 dans le pays, les autorités arméniennes ont annoncé des assouplissements des restrictions appliquées dans le cadre de l’état d’urgence en vigueur dans le pays jusqu’au 14 mai. Ainsi, à partir du 4 mai 2020 les restrictions de circulation sont levées de même que l’obligation de remplir un formulaire de circulation. Les transports publics restent suspendus. Les restrictions de circulation interrégionales sont levées, mais des restrictions peuvent être appliquées aux entrées/sorties des communes présentant un risque épidémiologique. Les commerces de gros et de détail reprennent leur activité. Les centres commerciaux et marchés restent fermés. Les activités des restaurants, bars, cafés, tavernes sont permises exclusivement en plein air. Les entreprises fournissant des services de lavage, de nettoyage, des services de soins corporels, ainsi que les salons de coiffure et de beauté reprennent leur activité. L’activité des clubs sportifs et des installations pour l’organisation d’événements sportifs est limitée à l’entraînement des athlètes professionnels. Aux secteurs dont la reprise d’activité avait déjà été permise, s’ajoutent l’industrie manufacturière et des travaux de construction en phase finale. Les représentants du gouvernement ont souligné en même temps que les employeurs devront se conformer aux règles de distanciation sociale et d’hygiène fixées par le Ministère arménien de la Santé. Les autorités arméniennes ont rappelé l’importance de la responsabilité individuelle et sociale de chacun et ont appelé à suivre les règles sanitaires prescrites pour éviter la propagation du virus. Elles ont indiqué qu’en cas d’aggravation de la situation, un régime plus sévère pourrait être imposé à tout moment. La presse rappelle que seuls les établissements scolaires resteront fermés et finiront l’année académique en cours par l’enseignement à distance (cf. revue du 28 avril 2020).

Porte-parole du MAE : La présence de spécialistes étrangers sur le territoire des bio laboratoires est exclue/ A la question de tert.am sur le mémorandum sur l’accès des spécialistes russes aux bio laboratoires financés par les États-Unis en Arménie (cf. revue du 29 au 30 octobre 2019, revue du 1er au 04 novembre 2019), la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan, a déclaré que les laboratoires biologiques opérant en Arménie appartenaient à l’Arménie et étaient entièrement contrôlés par les structures de l’État arménien. Selon elle, le personnel des laboratoires est composé uniquement de citoyens arméniens et la présence de spécialistes étrangers sur le territoire des laboratoires est exclue. Quant au « Mémorandum d’accord sur la garantie de la sécurité biologique » entre l’Arménie et la Russie, la porte-parole a déclaré que le document ne concernait ni les questions liées aux laboratoires biologiques en Arménie, ni le droit d’accès des spécialistes russes. « Le projet actuel du Mémorandum ne prévoit pas le droit d’accès aux zones de travail des laboratoires pour aucune partie, ni l’exercice de tout autre contrôle unilatéral » indique la porte-parole.

Le gouvernement arménien et le Programme alimentaire mondial des Nations unies signent un mémorandum d’entente/ Le Ministre arménien des affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, et la représentante du Programme alimentaire mondial des Nations unies et directrice du pays en Arménie, Jelena Milosevic, ont signé un mémorandum d’entente sur le plan stratégique national de l’Arménie (2019-2024) du Programme alimentaire mondial.

Arrestation du directeur du groupe de sociétés Galaxy/ La Cour de juridiction générale d’Erevan a décidé d’arrêter le fils de l’ancien chef du Comité des recettes de l’État, co-fondateur du groupe de sociétés « Galaxy group », président du conseil d’administration de UCOM, Gurgen Khachatryan. Le Service de sécurité nationale a fait plusieurs perquisitions dans les bureaux et les appartements des Khachatryan y compris dans ceux du nouveau directeur de UCOM, Ara Khachatryan. L’Association européenne des entreprises en Arménie a exprimé son inquiétude à ce sujet.

Les députés cherchent à « nettoyer » le contenu de la télévision arménienne/ Un groupe de députés pro-gouvernementaux a rédigé un projet de loi qui donnerait plus de pouvoirs à Commission nationale de la télévision et de la radio pour surveiller les chaines de télévision et les radios et « nettoyer » leurs programmes du « contenu préjudiciable ». Selon le projet de loi, les chaînes de télévision et les stations de radio devront clairement séparer les faits des opinions, ne diffuser que des informations crédibles et vérifiées et éviter tout appel à la violence, à la haine et au « renversement de l’ordre constitutionnel ». Le projet de loi stipule que les diffuseurs devront consacrer 20 % de leur programmation hebdomadaire aux enfants, à la culture et à l’éducation. En outre, les chaînes de télévision ne seraient autorisées à diffuser des films comportant des scènes violentes, effrayantes ou sexuelles qu’après minuit. Ces exigences seraient appliquées par la Commission nationale de la télévision et de la radio, un organisme d’État délivrant des licences de diffusion. Bien que la Commission puisse également révoquer ces licences dans certains cas, son pouvoir légal d’influencer le contenu des programmes de télévision et de radio est assez limité. Les auteurs du projet de loi, pour la plupart affiliés au parti au pouvoir, ont insisté sur le fait que son but était de « nettoyer » et de « désinfecter » les contenus télévisuels, plutôt que de fermer des diffuseurs ou d’assurer le contrôle des ondes par le gouvernement.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France