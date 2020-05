Revue de la presse arménienne du 30 avril 2020

Le plus grand nombre de nouveaux cas enregistrés en Arménie depuis le début de l’épidémie/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 2066 cas de coronavirus dans le pays dont 929 ont été guéris et 32 patients sont décédés. Au cours de la dernière journée, le plus grand nombre de nouveaux cas confirmés (134) a été enregistré en Arménie. Selon le Ministre de la Santé, 17 patients sont en état critique. Selon le Ministre, dans l’éventualité d’une telle évolution des événements, le pays passerait bientôt à une stratégie consistant à ne pas hospitaliser les cas de coronavirus asymptomatiques ou légers. Toutefois, il a déclaré que le gouvernement essaiera de prolonger au maximum la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, car celle-ci comporte elle-même des risques de transmission.

Le Parlement a voté en faveur d’un quasi-doublement du déficit budgétaire de l’État/ Lors de la séance spéciale, le Parlement a voté en deuxième et dernière lecture en faveur des amendements à la loi sur le budget de l’État pour 2020 qui prévoient de doubler le déficit budgétaire. Les changement ont été apporté au Budget à la suite de son réexamen en raison des conséquences économiques du coronavirus (cf. revue du 24 au 27 avril 2020).

L’Arménie ouvrira la frontière aux citoyens géorgiens pendant trois jours/ Citant le Ministère géorgien des Affaires étrangères, les médias indiquent qu’à la demande de la partie géorgienne, l’Arménie va ouvrir sa frontière terrestre pendant trois jours (les 1er, 8 et 15 mai) aux citoyens géorgiens qui souhaitent rentrer dans leur pays depuis l’Europe via le vol Minsk-Erevan puis se rendre en Géorgie dans des bus fournis par le Ministère.

Tirs de mortier azéris signalés au Karabakh/ L’armée du Haut-Karabakh a déclaré le 29 avril que pour la première fois depuis presque un an les forces azerbaïdjanaises avaient tiré des mortiers sur ses positions sur la ligne de contact. Selon le communiqué, les bombardements n’ont blessé aucun de ses soldats arméniens et ont cessé après que les troupes arméniennes aient riposté.

Conversation téléphonique entre Mnatsakanyan et Klaar/ La presse rend compte de la conversation téléphonique entre le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, et le représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, Toivo Klaar. Les parties ont notamment évoqué les défis dus à la propagation de COVID-19, les développements régionaux, la vidéoconférence du 21 avril entre les Ministres arménienne et azerbaïdjanaise médiée par les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. Mnatsakanyan a souligné l’importance des « élections » au Karabakh « organisées dans le respect de normes démocratiques élevées, en termes d’exercice des droits de l’homme, de garantie de la sécurité du peuple du Karabakh et de développement effectif du processus de paix ».

Fusillade meurtrière à Gavar/ La presse indique que les forces d’ordre ont renforcé la sécurité à Gavar (centre administratif de la province de Gegharkunik), après qu’une fusillade a éclaté le 28 avril au soir faisant deux morts et plusieurs blessés. Le 29 avril, une foule en colère a pris d’assaut de l’hôpital de Gavar gardé par la police et a tenté de se venger des patients hospitalisés à la suite de la fusillade. La police a déclaré que personne n’a été tué et que la police continuait à garder l’hôpital. Le Comité d’enquête a déclaré avoir arrêté 15 personnes à la suite de cet incident. Le Ministre de la Santé a visité l’hôpital de Gavar et a déclaré que leur préoccupation était de rétablir le fonctionnement normal de l’hôpital après cet incident. Selon lui, il n’y a pas de blessés parmi le personnel médical. Le Ministre a condamné l’attaque à l’hôpital qui avait mis en danger non seulement les vies des citoyens impliqués dans l’incident, mais aussi des nombreux citoyens qui étaient en traitement dans l’hôpital.

Bagarre entre le vice-président du Parlement et un membre d’un mouvement d’opposition/ La presse indique que 3 personnes ont été arrêtées à la suite d’un incident entre le vice-président du Parlement, Alen Simonian, et le co-fondateur du mouvement d’opposition « Adekvat », Artur Danielyan. Les deux hommes se serait battus dans la rue après que Danielyan ait provoqué Simonian en l’insultant. Danielyan fait partie des trois personnes arrêtées.

Arthur Vanetsyan nie toute implication dans le combinat de cuivre-molybdène « Zangezur »/ La porte-parole du Premier ministre, Mane Gevorgyan, a déclaré que le gendre du troisième Président, l’ancien ambassadeur d’Arménie au Vatican, Mikael Minassian, avait, sous le couvert de faux propriétaires, des parts dans un certain nombre de grandes entreprises arméniennes, dont « Spayka », « Yerevan mall », les chaines de télévision « Chant » et « Armenia », le combinat du cuivre-molybdène « Zangezur » (la plus grande société minière d’Arménie) etc. Selon elle, la plupart de ces actions avaient été vendues à la hâte après la révolution de 2018. D’après la porte-parole, abusant de son autorité et avec l’aide d’actionnaires factices, les actions du combinat « Zangezur » avaient été vendues à l’ancien chef du Service de sécurité nationale, Arthur Vanetsyan. La société appartenant au père de Vanetsyan est devenue un important transporteur de fret pour « Zangezur ». Vanetsyan a réagi à ces déclarations de la porte-parole du PM et a nié toute implication et tout intérêt dans les activités de « Zangezur ». Cependant, Vanetsyan n’a pas nié l’implication directe de son père dans le travail du combinat, mais a déclaré que la société de fret de son père travaillait avec le combinat depuis 2014. Vanetsyan a également accusé le Premier ministre d’avoir créé une « crise profonde de gouvernance » dans le pays et d’avoir manipulé le processus de paix au Karabakh.

La municipalité d’Erevan lance un appel d’offres pour 100 nouveaux bus/ La municipalité d’Erevan a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 100 nouveaux bus dans le but de réformer les transports publics de la ville. Les propositions peuvent être soumises avant le 12 juin 2020. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde un prêt souverain d’un montant maximum de 25 millions d’euros à l’Arménie au profit de la ville d’Erevan et de la société municipale de transport qui sera créée pour exploiter le réseau de bus dans la capitale arménienne.

Les dates du festival « Abricot d’or » repoussées au novembre 2020/ Les dates du Festival international du film d’Erevan « Abricot d’or » ont été repoussées au novembre 2020. Ainsi, au lieu du 12 au 19 juillet, le Festival aura lieu du 1er au 8 novembre 2020.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France