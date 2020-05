Elmar Mamedyarov accuse les Arméniens de saboter le règlement pacifique du conflit de l’Artsakh…oubliant les centaines de violations de l’armée azérie chaque semaine

Elmar Mamedyarov le ministre azéri des Affaires étrangères refusant d’analyser sérieusement la vision maximaliste et intransigeante de l’Azerbaïdjan qui est à l’origine de l’échec des négociations de paix autour de la question du Haut Karabagh (Artsakh) rejette la faute sur les Arméniens…

E. Mamedyarov dont la politique subit un sérieux revers vient d’affirmer que « les Arméniens font tout pour faire échouer le processus de négociations autour de la paix au Haut Karabagh ». Il ajoute « avec cette politique la partie arménienne crée de nouvelles menaces sur la stabilité et la sécurité de la région » en oubliant au passage les centaines de violations de cessez-le-feu de l’Azerbaïdjan chaque semaine à la frontière de l’Artsakh et les innombrables déclarations de menaces de reprise de la guerre par le président azéri Ilham Aliev et son ministre de la Défense.

Et sans ironie mais toujours avec un grand cynisme le chef de la diplomatie azérie ajoute que « l’Azerbaïdjan est fidèle à la solution politique du conflit, dans le même temps, nous ne pouvons éternellement poursuivre les négociations ». Place aux sons des canons ?

Krikor Amirzayan