La nouvelle opération subie par Robert Kotcharian

L’ancien président arménien Robert Kotcharian a été opéré hier, et ce pour la deuxième fois en sept mois.

Des proches de Kotcharian ont déclaré que l’opération s’est déroulée comme prévu et qu’il est désormais dans un état « satisfaisant ». Il n’a été pas révélé de quelle pathologie il souffrait.

Kotcharian, jugé pour corruption et coup d’État, des accusations qu’il nie fortement, a déjà été opéré au centre médical Izmirlian d’Erevan en octobre dernier. Il a de nouveau été emmené à l’hôpital privé le 28 avril pour ce que l’un de ses avocats a décrit comme un « examen postopératoire ».

Plus tôt ce printemps, Kotcharian a (...)