Coronavirus : le gouvernement n’exclut pas de mettre en place de nouvelles restrictions

Le gouvernement pourrait réimposer des restrictions aux mouvements des personnes si les cas de Coronavirus continuent de se propager en Arménie, a prévenu hier un haut responsable.

« Nous pourrons à nouveau resserrer les restrictions si besoin est », a averti Vahan Hunanian, porte-parole du vice-Premier ministre Tigran Avinian.

Hunanian a expliqué que le gouvernement n’avait toujours pas décidé s’il allait prolonger ou non l’état d’urgence lié au Coronavirus, qui doit normalement prendre fin ce jeudi. « Lorsqu’une décision définitive sera prise, nous l’annoncerons », a-t-il précisé.

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence le 16 mars et a imposé un confinement à l’échelle nationale quelques jours plus tard dans le but de contenir l’épidémie de Coronavirus. Il a commencé à assouplir les restrictions qui en résultent dès le 13 avril.

Le confinement a été en grande partie levé le 4 mai malgré l’augmentation du nombre quotidien de nouvelles infections au COVID-19 et les avertissements du ministre de la Santé Arsen Torosian selon lesquels les autorités ne seront bientôt plus en mesure d’hospitaliser ou d’isoler toutes les personnes infectées.

Le ministère arménien de la Santé a signalé 146 cas de coronavirus hier matin, portant le nombre total dans le pays à 3 538. Il a également indiqué qu’une autre personne était décédée du virus au cours des dernières 24 heures. Le bilan officiel des décès dus à l’épidémie a ainsi atteint 47. Le ministère a également signalé la mort de 19 autres personnes infectées par le COVID-19. Mais il affirme qu’elles sont décédées des suites d’autres maladies préexistantes.

Hasmik Ghazinian, épidémiologiste, a affirmé que le nombre de cas et de décès continue d’augmenter rapidement parce que les restrictions de confinement n’étaient pas assez strictes et n’étaient pas prises au sérieux par de nombreux Arméniens. « Les restrictions qui ont été mises en place n’étaient pas vraiment des restrictions », a-t-elle regretté.

Certaines restrictions telles que l’interdiction des transports publics et la fermeture des écoles et des universités restent en vigueur. De plus, les supermarchés, les autres magasins et les petites entreprises doivent obliger les clients à porter des masques et des gants. Cependant, beaucoup d’entre eux ne satisfont pas à cette exigence.

Ghazinian a suggéré que l’incapacité des supermarchés à appliquer les règles de distanciation sociale et d’hygiène est l’une des principales causes de la propagation continue du virus.