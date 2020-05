Armen Sarkissian signe un projet de loi controversé sur les saisies d’actifs

Le président Armen Sarkissian a signé un projet de loi controversé du gouvernement autorisant la confiscation de propriétés privées et d’autres biens réputés avoir été acquis illégalement, tout en mettant en garde contre son « application sans scrupules » par les autorités.

Le projet de loi adopté par le Parlement arménien le mois dernier autorise les procureurs à enquêter sur les individus en cas de « motifs suffisants pour soupçonner » que la valeur marchande de leurs actifs dépasse leurs « revenus légaux » d’au moins 50 millions de drams (103 000 $). Si les procureurs constatent de telles divergences, ils peuvent demander aux tribunaux de nationaliser ces avoirs même si leurs propriétaires ne sont pas reconnus coupables de corruption ou d’autres infractions pénales.

Ces derniers devront prouver la légalité de leurs avoirs pour les conserver. Ils auront également la possibilité de parvenir à un règlement à l’amiable avec les procureurs, ce qui les obligerait à remettre au moins 75% de leurs avoirs en Arménie et à l’extérieur de l’Arménie à l’État.

Le gouvernement affirme que les agents de l’État actuels et anciens faisant face à des accusations de corruption seront les principales cibles du mécanisme juridique de confiscation des avoirs. Le Premier ministre Nikol Pachinian l’a décrit à plusieurs reprises comme une mesure anti-corruption majeure qui aidera les autorités à récupérer « les richesses volées au peuple ». Pachinian a indiqué au cours des dernières semaines son intention de l’utiliser contre les anciens dirigeants du pays et leurs proches à plusieurs reprises étiquetés par lui comme des « pillards ».

Les deux partis d’opposition représentés au Parlement ont soutenu le projet de loi sur le principe, tout en lui proposant divers amendements et en exprimant certaines réserves.

Mais d’autres groupes et personnalités de l’opposition plus extrêmes ont condamné le projet de loi comme étant inconstitutionnel et accusé Pachinian de planifier une « redistribution des actifs » de grande envergure pour cimenter son emprise sur le pouvoir. Ils affirment que cela ne fera que décourager les entrepreneurs arméniens et étrangers à investir dans le pays.

Le vice-Premier ministre Mher Grigorian a également averti que le projet de loi pourrait effrayer les investisseurs et entraîner une fuite des capitaux d’Arménie lorsque le gouvernement en avait discuté et l’avait approuvé en décembre.

Certains critiques, parmi lesquels des partisans de l’ancien gouvernement, ont exhorté le mois dernier Armen Sarkissian à demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité du projet de loi avec la Constitution arménienne.

Le président a toutefois décidé de légiférer le projet de loi. Dans une longue note explicative publiée lundi, son bureau a expliqué que « de nombreuses » organisations non gouvernementales arméniennes, des experts juridiques et même des investisseurs étrangers avaient exprimé leur inquiétude au sujet de la législation et de son possible impact négatif sur l’environnement des affaires nationales. Il a indiqué que l’administration présidentielle avait discuté de ces préoccupations avec le ministre de la Justice Rustam Badasian et avait reçu des « clarifications » de sa part.

"Le président de la république attache une grande importance à la lutte contre le crime, peut-on lire dans un communiqué. Dans le même temps, il est prévu que la loi soit mise en œuvre dans le strict respect du but légitime de son adoption. »

« Une application sans scrupule de la loi pourrait saper la confiance dans l’État et compromettre son efficacité », a-t-il commenté.

Le bureau d’Armen Sarkissian a spécifiquement mis en garde les autorités contre l’accès et l’utilisation arbitraires des données personnelles des citoyens, la violation du secret bancaire ou l’entrave à l’activité commerciale et à la concurrence.

La déclaration n’explique pas clairement pourquoi Armen Sarkissian a choisi de ne pas demander son avis à la Cour constitutionnelle sur la légalité des saisies d’actifs recherchées par le gouvernement.

Pachinian a rencontré Badasian plus tard lundi pour discuter des modalités pratiques de la mise en œuvre de la loi. Le ministre de la Justice, qui est le principal auteur de la législation, a confirmé que le processus serait géré par une nouvelle division qui sera créée au sein du bureau du procureur général dans les prochains mois.