34 citoyens arméniens rapatriés de Los Angeles vers l’Arménie par deux vols Los Angeles-Amsterdam-Minsk-Erévan

Organisé par le Consulat général d’Arménie à Los Angeles par deux vols le 2 et 9 mai entre Los Angeles-Amsterdam-Minsk-Erévan, 34 citoyens arméniens sont revenus en Arménie a indiqué le consulat. Le 2 mai ils étaient 13 citoyens arméniens à venir de Los Angeles à Erévan via les Pays-Bas et la Biélorussie et le 9 mais ils furent 21 citoyens. La plupart de ces citoyens étaient après une visite, bloqués aux Etats-Unis.

Krikor Amirzayan