Antranik Boghossian appelle à dissoudre la FRA d’Arménie

Antranik Boghossian alias « Haroutioun Levonian » est un ancien membre du Commando des justiciers du génocide arménien (CJGA), co-auteur avec Raffi Elbekian, de l’assassinat de l’ambassadeur de Turquie à Belgrade, en Yougoslavie, le 9 mars 1983. Au cours de l’opération, il a reçu lors de sa fuite un tir d’un policier qui l’a paralysé des deux jambes. Arrêtés, jugés, condamnés à 20 ans de prisons puis graciés par le pouvoir serbe en 1990, Antranik Boghossian (23 ans à l’époque des faits) et Raffi Elbekian (20 ans) ont quitté la Yougoslavie. Paralysé à vie, Antranik Boghossian, aujourd’hui âgé de 60 ans, vit actuellement à Erevan où il exerce le métier de sculpteur (voir NAM, mai 2020, pp. 92-93). Membre de la FRA depuis des décennies, il a vécu l’évolution des événements politiques en Arménie et a fait état de ses réserves quant aux orientations de la FRA d’Arménie. Expulsé il y a deux ans du parti, Antranik Boghossian s’est récemment exprimé sur sa page Facebook en diffusant une lettre adressée à l’ensemble des membres de la FRA dans le monde. Dans sa fonction d’informations, la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine a vu passer cette lettre sur les réseaux sociaux. Elle a choisi, après accord de l’intéressé, de la publier, en toute responsabilité auprès des internautes, et sans intervenir pour autant dans le débat interne de la FRA.

Camarades,

Deux ans se sont écoulés depuis mon expulsion de la Fédération Révolutionnaire Arménienne (FRA, Dachnaktsoutioun) par l’organe suprême de la FRA d’Arménie, avec la bénédiction du Bureau mondial de la FRA. Cette décision a également eu pour but de réduire au silence les éléments qui n’acceptent pas l’effondrement de l’organisation dachnaktsagane, un processus qui est d’ailleurs toujours en cours.

Mes inquiétudes relatives à la situation au sein du parti - laquelle m’a conduit à transmettre une série de lettres et d’appels aux membres de la FRA à se réveiller - restent d’actualité. Malheureusement, ces inquiétudes n’ont toujours pas été dissipées. Au contraire, depuis maintenant deux décennies, le déclin permanent du parti s’est aggravé.

Notre organisation est fondée sur la voie claire d’une idéologie portée par une grande armée de fidèles appelés à servir la patrie et le peuple arménien et qui sous l’effet du sacrifice de ceux qui ont prêté serment a tracé une itinéraire glorieux pendant cent ans ; mais désormais, comme je l’ai déjà exprimé, de nombreux camarades réaffirment le fait que notre organisation est privée de l’idéologie du Dachnaktsoutioun et qu’elle est prise en otage par une clique d’opportunistes.

Par conséquent, considérant l’état général des rangs mus par la discipline, nous espérons que la nouvelle génération de militants et celles à venir seront plus conscientes sur le plan idéologique et plus courageuses sur le plan organisationnel pour réévaluer la voie que nous avons empruntée au cours de ces 20 dernières années. Ce n’est qu’alors, qu’elles pourront restaurer le comportement dachnaktsagan qui consiste à servir la patrie.

Au cours des deux dernières années, il a été à mon encontre continuellement diffusé et de diverses manières des mensonges et des faits falsifiés émanant de ceux qui ont occupé et occupent encore la fonction de Bureau mondial de la FRA avec le concours de leur progéniture.

Ces individus sont tellement humiliés et si petits que même lors de réunions du parti et dans leur entourage à l’extérieur, ils ont commencé à remettre en question les acquis de la lutte armée obtenus ces dernières décennies au profit de la Cause arménienne (Haï Tad) et discrédité ceux qui étaient impliqués dans ce combat sur la base de considérations sans fondement.

Camarades, ce comportement est un phénomène SANS PRECEDENT et ETRANGER à notre parti, en particulier de ses dirigeants, qui ont été les gardiens des valeurs dachnaktsaganes pendant des années, alors qu’aujourd’hui ils sont les créateurs et diffuseurs d’anti-valeurs.

A travers leurs déclarations contre la lutte armée et ceux qui y ont participé, ces dirigeants montrent en fait leur vrai visage.

Mais avant d’ouvrir une parenthèse, ces comportements susmentionnés ainsi que les détails de la campagne lancée à mon encontre m’encouragent une nouvelle fois à partager avec vous mon inquiétude face à cette situation lourde et destructrice qui règne dans le parti, et à lancer un appel à chacun d’entre vous à sortir de notre position de convenance et de commodité.

Aujourd’hui, nous sommes engagés dans les grands discours extraordinaires, mais cette arrogance vaine et non-dachnaktsagan, ces fausses tentatives d’affichage de notre unité, ces nombreux désaccords internes et ces approches hypocrites pour étouffer les actions de basses œuvres qui y ont cours ne nous aideront en rien.

Qui aujourd’hui ignore encore l’état qui règne dans les rangs de la FRA ? Personne ne se soucie désormais des expressions « nous avons 130 ans », « nous sommes un seul et même parti », « nous n’avons pas une FRA à l’intérieur et une autre à l’extérieur de l’Arménie »

Camarades,

Le peuple n’est pas tourné vers le passé, il regarde le présent ; il constate la situation actuelle de la FRA et observe notre triste état, la haine et les combats empoisonnés qui s’y s’installent.

Ne nous voilons pas la face. Oui, camarades, arrêtons de nous cacher le visage. Il y a toujours eu des désaccords dans notre organisation et nous n’avons pas à en avoir peur car ils sont depuis les années 1890 la garantie de notre viabilité idéologique et la cristallisation de nos idées.

Et aujourd’hui qu’observe-t-on au juste ?

Un clan d’opportunistes dépourvus de toute idée, manipulant de faux chiffres sur les effectifs de la FRA en Arménie, viole notre principe fondateur de la décentralisation pour tenter de créer un parti étouffant, unipolaire, centripète et dissident. Ce clan a recours aux purges, adopte un comportement qui n’a rien à voir avec l’essence de la FRA et ne peut dans ces conditions proposer de sérieux et utiles services à la patrie.

Je suis convaincu qu’au cours des 30 dernières années en Arménie, nous avons dilapidé les 100 années de gloires et de mérites de la FRA lors de terribles comparaisons sous la responsabilité directe de notre structure en Arménie. Nous sommes devenus des instruments aux mains d’autres acteurs, nous avons agi contre l’esprit de nos idées sacrées et nos propres statuts dans une incompréhension totale des valeurs morales de la FRA.

A partir de là, la principale question qui s’adresse à nous tous est la suivante : comment faire confiance aux conclusions des Congrès mondiaux de la FRA avec une structure partisane en Arménie qui se comporte de cette façon et en s’appuyant sur des mandats de vote surévalués et falsifiés qui s’imposent à l’ensemble de l’organisation dachnaktsagane dans le monde ?

J’ai volontairement utilisé le terme « surévalués » car en Arménie, dans la structure de la FRA, « il y a des chiffres mais pas des rangs ». Il y a ici en Arménie, des comités régionaux de la FRA et des sièges locaux du parti vides, inactifs et totalement coupés du peuple.

Le temps est venu, si ce n’est pas déjà trop tard, pour toutes les branches nationales de notre organisation, tous nos organes dirigeants et tous nos camarades du parti d’exiger la dissolution de l’actuelle structure pseudo-FRA d’Arménie, qui n’existe que de nom mais nullement dans la réalité, puisque les effectifs sont quantitativement faux et exagérés.

Il est possible de corriger ce processus de destruction qui court vers l’abîme, en commençant par accorder à l’ensemble de nos branches nationales dotées d’un comité central une représentation égale aux Congrès mondiaux avec un droit de vote équivalent. Ce qui permet de renforcer la participation qualitative de toutes les branches nationales aux Congrès mondiaux et assure à ces derniers une cristallisation des débats et discussions sur les plans idéologique et organisationnel, mettant ainsi fin à la situation actuelle peu prometteuse de subjugation d’une force réservée à une seule branche, celle d’Arménie, qui depuis 30 ans se présente en position de force lors des mandats de vote.

Par conséquent, je demande, en toute fraternité, à chaque camarade de faire du salut de la FRA une priorité de toute urgence, d’exiger et d’obtenir lors de réunions du parti et de discussions dans les rangs des éclairages supplémentaires sur la situation du parti, en vue au moins d’acquérir une réponse en phase avec sa propre conscience.

Arrêtons-nous là pour l’instant

Salutations amicales

Antranik Boghossian

9 mai 2020