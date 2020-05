Premier webinar entre le bureau du CCAF et Zareh SINANYAN

Zareh SINANYAN - Haut-Commissaire aux affaires de la Diaspora a pris l’initiative lundi 11 mai d’une téléconférence entre ses équipes et le bureau national du CCAF, qui était notamment représenté par ses coprésidents Mourad PAPAZIAN et Ara TORANIAN, Simon AZILAZIAN et Aurore BRUNA (CCAF sud), et (Lisa GILLIBERT – CCAF centre), ainsi que Samuel SHNORHOKIAN ( secrétaire nationale) Anahit Akopian (Secrétaire du CCAF). Les échanges ont notamment porté sur l’impact du Coronavirus sur la situation en Arménie et sur ses échanges avec le reste du monde, en particulier la diaspora. Nombre de programmes traditionnels dont « un pas vers la maison » (ancien Ari Doun) et autres programmes destinés aux jeunes n’ont pu être assurés.

Le haut commissaire, a notamment souligné que l’aide de la diaspora, notamment de Los Angeles, ainsi que la contribution de mécènes ont réussi à financer l’achat et l’acheminement de masques et de matériel médical en Arménie. Il s’est félicité que d’une manière générale la population respectait les mesures de confinement. Il a également évoqué la situation scolaire, avec la mise en place du télétravail à grande échelle, soulignant toutefois que 25 000 élèves ne disposaient pas d’ordinateurs, notamment dans les villages. Une carence génératrice d’inégalité et source de décrochage scolaire, qu’il a appelé à combler. Il a également indiqué qu’il ne croyait pas que le pays serait ouvert au tourisme avant septembre.

Les représentants du CCAF ont pour leur part parlé de la situation crée en France par la pandémie, des enjeux de la cause arménienne, de la menace négationniste et de son importation organisée dans l’hexagone. Ils se sont félicités de leur coopération avec l’ambassade d’Arménie en France pour faire face à ces défis, tout en soulignant les soutiens qu’ils ont jusqu’à présent obtenus des autorités françaises qui ont notamment fait du 24 avril une journée nationale de commémoration.

Se promettant de se voir en Arménie dés que la situation le permettrait le haut commissaire et le bureau national du CCAF ont émis le voeux d’accentuer la solidarité entre l’Arménie et la diaspora sur la base des devoirs et des intérêts partagés. Susanna ADAMYAN - de l’Ambassade d’Arménie en France, Sara ANJARGOLIAN ,Karen AVANESYAN et Liana SIMONYAN du Bureau affaires de la Diaspora, ainsi qu’ Amalya KARAPETYAN chargée des Relations publiques, ont également participé à cette téléconférence, qui est une première dans l’histoire des relations entre l’Arménie et le CCAF.