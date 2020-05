Bataille rangée dans le Parlement arménien (suite)

Les tensions sont vives en Arménie, et le deconfinement amorcé le 4 mai, après un mois et demi de confinement, auquel certains reprochent d’ailleurs le laxisme, ne semble guère les avoir apaisées. La population, dont une bonne part ne paraît d’ailleurs pas évaluer la gravité de l’épidémie, est sur les nerfs, comme l’a monté le climat d’émeutes en début du mois dans la ville de Gavar, où l’hôpital a été pris d’assaut et envahi par une foule déchaînée au lendemain d’une rixe, et le moins que l’on puisse dire est que les politiques ne donnent pas vraiment l’exemple. Quelques jours après la violente altercation qui a (...)