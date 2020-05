L’ancien premier ministre arménien Karen Karapétian n’envisage pas un retour en politique

L’ancien premier ministre arménien Karen Karapetian, qui fut le dernier chef de gouvernement de Serge Sarkissian, a rompu son long silence lundi 11 mai pour marquer sa désapprobation de l’ensemble de la politique menée par l’actuel gouvernement de Nikol Pachinian mais il a précisé qu’il n’envisageait pas de revenir sur la scène politique nationale. “Je ne souhaite pas revenir en politique”, a déclaré K. Karapetian peu après avoir été entendu par la commission parlementaire enquêtant sur la “guerre de 4 jours” du Haut Karabagh d’avril 2016, sans révéler la teneur de son témoignage, qui relève selon lui de secrets d’Etat, dont il avait connaissance même s’il ne dirigeait pas encore alors le gouvernement arménien. K.Karapetian a ajouté qu’il suivait bien sûr l’évolution de la vie politique en Arménie, mais “dans une certaine mesure, et non de manière systématique”. Interrogé sur l’action politique menée par son successeur, N.Pachinian, et sur son bilan, il a répondu : “Aujourd’hui, je souhaite que le gouvernement parvienne à venir à bout de cette situation de crise avec un minimum de victimes, car le problème [ du coronavirus] est très grave. Mais je ne suis pas d’accord avec le gouvernement sur nombre de questions”, sans aller plus loin dans ses critiques.

K.Karapetian s’était déjà manifesté quelques jours plus tôt, le 8 mai, lors de la réouverture des audiences du procès de l’ancien president Robert Kotcharian, qui avait été suspendu depuis début mars et auquel il a assisté avec d’autres personnalités politiques. A cette occasion, K.Karapetian a fait un geste politique, même s’il ne presume pas d’un retour en politique, en s’associant à deux anciens premiers ministres, Vasken Manoukian et Khosrov Harioutiounian, qui dirigèrent le premier gouvernement de l’Arménie indépendante, sous la présidence de Levon ter Pétrossian, dont N.Pachinian fut longtemps l’allié, pour demander la liberation de R.Kotcharian jusqu’à l’énoncé de son verdict. Une démarche à caractère humanitaire, les anciens responsables, peu suspects par ailleurs de connivance politique, faisant valoir les problèmes de santé de l’ancien president, qui le rendent vulnerable face au coronavirus. L’ancien president, qui doit répondre de violation de l’ordre constitutionnel pour la repression des manifestations pro-Ter Petrossian de mars 2008 et de faits de corruption, des accusations qu’il recuse farouchement, a lui-même fait état, à la barre, de ses problèmes de santé qui l’exposent au risque d’être contaminé par le COVID-19 dans la prison où il a été renvoyé après trois semaines d’hospitalisation.



K.Karapetian était apparu comme une possible alternative politique lorsqu’il avait été appelé par S.Sarkissian en septembre 2016 à diriger le gouvernement d’une Arménie déstabilisée et traumatisée par la “guerre des 4 jours” puis en juillet, par l’occupation par le commando des Sasna Tsrer pendant 15 jours d’un commissariat d’Erevan qui se solda par la mort de trois policiers. Alors que le mécontentement grondait dans le pays où le coup de force du commando n’avait pas suscité l’élan insurrectionnel espéré par ses meneurs, K.Karapetian, un technocrate ayant fait ses preuves à la direction de Gazprom en Russie puis en Arménie, et qui n’était pas trop étroitement lié au pouvoir en place, incarnait alors une certaine volonté de changement qu’il préconisait “systémique”. Mais c’est le système qui l’a emporté et K.Karapetian, dont on disait qu’il pourrait être le premier premier ministre de ce régime parlementaire mis en place par S.Sarkissian à la faveur du referendum constitutionnel de décembre 2015, a dû s’incliner. S.Sarkissian, qui avait pris ombrage de la popularité croissante de son premier ministre, mettra à execution son projet de torquer son mandate de président contre celui de premier ministre et numéro un de l’exécutif, avec l’issue que l’on connaît. La revolution de velours de Pachinian ne lui permettra d’exercer que six jours cette fonction dont il devra démissionner le 23 avril 2018, après une rencontre houleuse avec N.Pachinian qui sera arrêté quelques heures durant et avec lequel K.Karapetian négociera pour tenter de calmer la foule de ses partisans.

K.Karapetian, qui avait dû se contenter du fauteuil de premier vice-premier ministre, sera promu premier ministre de transition une semaine après, et démissionnera après l’élection chaotique, sous la pression de la rue, par un Parlement encore dominé par le Parti républicain (HHK) de S. Sarkissian, de N.Pachinian au poste de premier ministre le 8 mai 2018. Depuis lors, K.Karapetian a gardé profil bas et s’est abstenu de faire quelque declaration politique. Il a démissionné de son poste de premier vice-président du HHK toujours dirigé par S.Sarkissian dès juin 2018 et quitté les rangs du parti en décembre 2018. Plus technocrate que politicien, K.Karapetian, âgé de 56 ans, est d’ailleurs plutôt reserve avec les media. Il a par exemple refusé de divulguer la teneur de ses discussions avec N.Pachinian à la veille de la demission de S.Sarkissian, se contentant d’indiquer que “quoique nous ayons convenu avec Mr Pachinian, c’était d’un commun accord”, auquel chaque partie s’est tenue, précisait-il.

Concernant son appel pour la libération de R.Kotcharian, K.Karapetian s’est employé à en minorer la dimension politique : “Je respecte et apprécie la contribution de Robert Kotcharian à l’indépendance et au développement de l’Artsakh et de l’Arménie. Cette procédure judiciaire dure depuis près de deux ans et pourrait durer plus longtemps encore. C’est pourquoi j’ai signé une pétition en vue de sa libération”, a déclaré l’ancien premier ministre, qui a estimé que “ ce processus est plutôt passionnel et politisé”, alors qu’on lui demandait s’il pensait que les accusations de coup d’Etat et de corruption portées contre R.Kotcharian étaient politiquement motives, comme l’affirment l’ancien président et les partisans de l’ancien pouvoir. En décembre 2019, Dmitry Medvedev, alors encore premier ministre en Russie, avait nommé K.Karapetian à un poste important au sein d’une instance conseillant le gouvernement russe sur les grandes questions économiques et sociales. On apprenait alors aussi que K.Karapetian occupait par ailleurs la fonction de conseiller du président de Gazprombank, dans laquelle il avait déjà occupé des postes importants, comme d’ailleurs au sein du géant gazier russe Gazprom à l’époque où il résidait et travaillait en Russie de 2011 à 2016. Il avait dirigé la filiale arménienne de Gazprom, qui gère le réseau de distribution du gaz en Arménie, de 2001 à 2010.