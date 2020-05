L’application Eye Care Plus a été téléchargée par plus de 2,5 millions d’utilisateurs

Eye Care Plus, une application créée par des ingénieurs informatiques arméniens gagne en popularité auprès des utilisateurs. L’application permet non seulement de diagnostiquer des problèmes de vision sans avoir à consulter un ophtalmologiste, mais également d’avoir un plan de formation oculaire. Le co-auteur de l’idée et directeur du projet Pavel Snkhchyan s’est exprimé dans une interview à l’agence de presse ARKA sur la façon dont l’application a été développée et leurs plans.

ARKA - Comment vous est venue l’idée de créer une application pour tester et améliorer la vision humaine ?

Snkhchyan - L’idée de créer l’application Eye Care Plus est apparue il y a environ deux ans. Aram Mkhitaryan et moi nous connaissons depuis longtemps car nous travaillions tous les deux dans le domaine de l’ophtalmologie. L’idée est venue lorsqu’un jour nous avons parlé des problèmes de vision à travers le monde. Parallèlement à la diffusion des technologies de l’information et à l’utilisation de gadgets, la vision humaine doit continuer de se détériorer. Les gens ne vont pas cesser d’utiliser les smartphones et les tablettes, alors pourquoi ne pas créer un programme qui combinerait l’utilisation de gadgets et l’avantage évident pour la vision humaine ? C’est alors que, en collaboration avec des ophtalmologistes, nous avons commencé le développement de l’idée de base et de ses composants.Nous avions besoin de ressources techniques et du soutien des ophtalmologistes et très vite une équipe de développeurs et de designers talentueux travaillait sur la première version du projet.

ARKA - Quels types de problèmes de vision l’application aide-t-elle à révéler ? Est-elle facile à utiliser ?

Snkhchyan - Aujourd’hui, 12 mois après la première version, nous pouvons affirmer avec confiance que l’application est la seule application complète et intégrée à améliorer la vision humaine. Elle peut être utilisé pour détecter tous les problèmes de vision majeurs tels que la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme, les problèmes liés à l’accommodation, le daltonisme, les cataractes, le glaucome et bien d’autres. Cependant, nous insistons sur l’élimination des problèmes de vue. Nous permettons aux utilisateurs de choisir leur propre plan de formation, visant à éliminer diverses maladies visuelles. L’application est très facile à utiliser et nous l’améliorons constamment en fonction des retours des utilisateurs.

ARKA - Comment améliorer la vision ?

Snkhchyan - Environ 50% de la population mondiale souffre de troubles visuels. Cependant, 80% d’entre eux sont faciles à diagnostiquer et à corriger en cas de traitement rapide. Nous aidons les utilisateurs à détecter les problèmes de vision, et surtout à éliminer ceux qui sont sujets à correction sans aucune intervention médicale. Lorsqu’elle est activée pour la première fois, l’application demande des informations personnelles - âge, sexe, race, car de nombreuses maladies sont plus courantes chez les personnes d’un certain âge, sexe, etc. Nous demandons également de préciser le diagnostic, mais si l’utilisateur ne sait pas quoi sa maladie de la vision est qu’ils ne devraient pas s’inquiéter car l’application a un certain nombre de tests pertinents. Les tests proposés peuvent identifier les principaux problèmes de vision, puis créer pour chaque utilisateur un plan individuel d’entraînement quotidien. L’utilisateur peut choisir un objectif et travailler à sa réalisation.Dans le même temps, nous fournissons un certain nombre de conseils et de faits importants sur la vision, les premiers soins et la nutrition. Une bonne vision nécessite une approche intégrée et l’application a tout ce dont vous avez besoin.

ARKA - Sur quelles plateformes et dans quelles langues l’application est disponible et combien d’utilisateurs l’ont déjà téléchargée ?

Snkhchyan - La dernière version de l’application est disponible sur la plate-forme Google Play en anglais et en russe. Des versions antérieures sont également disponibles sur les plateformes Xiaomi, Yandex Store et GetJar. Jusqu’à présent, elle a été téléchargé 2,5 millions de fois et ce chiffre est en constante augmentation. À l’avenir, nous allons développer des logiciels pour les utilisateurs de la plate-forme iOS, ce qui permettra d’avoir un public plus large.

ARKA –Y a-t-il d’autres applications similaires ?

Snkhchyan - Il existe plusieurs applications similaires qui proposent des tests, des formations ou des informations utiles, mais elles sont toutes présentées séparément et non comme une seule application de diagnostic et de formation. Seul Eye Care Plus est un « entraîneur personnel » unique pour améliorer la vision. Nous prenons en compte tous les aspects de la vision.

ARKA - Eye Care Plus a été reconnue comme la meilleure start-up arménienne lors de la ronde nationale de qualification de Seeddstars en mai dernier et représentera le pays au concours international en Suisse. Qu’est-ce que cela vous apportera ?

Snkhchyan - La participation à Seedstars est tout d’abord une autre occasion pour nous de présenter l’application à un public plus large. Il est important que davantage de pays en développement en prennent connaissance, où, selon les statistiques, les soins médicaux ne sont pratiquement pas disponibles. Deuxièmement, nous espérons obtenir un financement, afin de le mettre à la disposition des utilisateurs iOS, et commencer un programme de coopération avec les centres médicaux. Notre application peut être utilisée au profit de millions de personnes à travers le monde, et nous espérons qu’elle sera appréciée. Elle peut devenir un autre moyen de soutien, en particulier pour les habitants des pays en développement. -