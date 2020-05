Viva- MTS et Fuller Center for Housing Armenia annoncent un programme de construction de maisons 2020

L’opérateur de télécommunications Viva-MTS et le Centre Fuller pour le logement en Arménie ont changé leurs méthodes de travail en raison de la pandémie de coronavirus qui est passée à des discussions à distance, et lors de visites aux familles, leurs représentants ont à l’esprit toutes les restrictions a déclaré l’opérateur de télécommunications.

Il a cependant indiqué que l’objectif des partenaires de longue date d’aider les bénéficiaires du projet est resté inchangé. Toutes les régions de l’Arménie sont au centre de l’attention. La détermination des partenaires à construire une maison, à libérer les familles des conteneurs métalliques et des conditions défavorables est catégorique.

"Le lancement du programme de logements 2020 a été annoncé. Je m’adresse à toutes les familles incluses dans le programme de logement de cette année. Malgré la situation dans laquelle nous vivons actuellement, nous nous sommes toujours efforcés de maintenir nos programmes sociaux. Nous ne sommes pas encore revenus à notre vie normale, mais ce n’est pas un obstacle à la mise en œuvre des programmes prévus. Vous comprenez maintenant clairement que nous ne pouvons pas encore faire les travaux de construction ensemble, mais je veux que vous restiez optimiste et que nous ayons cette chance tôt ou tard.

Nous sommes à vos côtés et votre rêve chéri d’avoir une maison se réalisera. C’est ce que nous tous - vous, le « Fuller Center for Housing » en Arménie et notre entreprise - visons. Restez en bonne santé et fort et croyez en un avenir meilleur », a déclaré le directeur général de Viva-MTS, Ralph Yirikian.

Dans le village Mkhchyan de la région d’Ararat, le site de la fondation de la maison est déjà préparé. D’ici la fin de l’année, une maison en pierre sera construite dans la région. A côté du terrain destiné à la maison, un conteneur métallique d’à peine 18 m² est installé. Il a servi de maison à Asya Gulinyan et à la famille de son fils pendant plus de 10 ans. La terrible condition du conteneur métallique est visible de loin. Les conditions à l’intérieur sont encore pires… L’abri en fer délabré est devenu insupportable pour la famille, surtout maintenant qu’elle doit rester à la maison. Asya, heureuse de l’idée d’avoir une maison en pierre, attend avec impatience la réalisation de son rêve. Ceci est particulièrement important pour la bonne

enfance de sa petite-fille . Un bébé est attendu dans quelques jours.

« Enfin, une lumière s’est allumée dans notre maison. Nous avons eu des moments très difficiles dans le conteneur. Nous avons rêvé et nous nous sommes efforcés d’avoir une maison, mais nous n’y sommes pas parvenus. Je suis heureux que nous nous débarrassions enfin de ces conditions insupportables. Notre petit grandira dans une maison décente », a déclaré Asya Gulinyan.

« La situation dans le pays en relation avec la pandémie a certes affecté le rythme des travaux de construction, mais cela ne l’a pas arrêté. Depuis que les familles sont pleinement engagées dans les travaux de construction, les travaux de fondation sont en cours », a déclaré le président du Centre Fuller pour le logement en Arménie, Ashot Yeghiazaryan.

91 millions de drams ont été alloués par Viva-MTS au programme de logement de l’année en cours.