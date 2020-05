Beeline en Arménie propose un stage aux étudiants

L’opérateur de télécommunications Veon Armenia (commercialisé sous le nom de Beeline en Arménie), comme de nombreuses autres sociétés internationales, propose un programme de stages rémunérés pour les étudiants.

La société a annoncé qu’elle accepte les candidatures pour le programme 3G de troisième génération. Le stage dure 11 mois. Un accord est conclu avec les étudiants pour la prestation de services pour cette période. Ils participent à des projets mis en œuvre dans l’entreprise sous la direction d’un manager, perçoivent un salaire et autres avantages, leur horaire de travail est adapté au planning des cours.

En 12 ans, quelque 160 étudiants ont effectué un stage à Beeline en Arménie et ont acquis une expérience de travail dans divers départements de l’une des principales entreprises d’Arménie : technique, informatique, commercial, juridique et autres. Environ 50% des participants ont ensuite reçu des offres d’emploi de l’entreprise.

« Beeline en Arménie est l’une des plus grandes entreprises et fait partie d’une société internationale. Je suis sûr que l’acquisition de la première expérience de travail dans un tel endroit est une excellente opportunité. Je crois que les jeunes spécialistes apprécieront notre culture d’entreprise développée et pourront pour améliorer notre travail et nos services avec leurs idées brillantes », a déclaré le PDG de la société Andrey Pyatakhin.

Les demandes de participation au programme de stage sont acceptées jusqu’au 31 mai 2020. Les candidats doivent remplir un questionnaire et l’envoyer avec le CV à [email protected] . De plus amples informations sont disponibles sur www.beeline.am .

Veon Armenia CJSC fournit des services de communication fixes et mobiles. Il appartient au groupe d’entreprises Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.