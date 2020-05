L’épidémie de coronavirus n’a pas encore affecté l’économie de l’Artsakh

L’épidémie de coronavirus en Artsakh (Nagorno-Karabagh) n’a jusqu’à présent pas affecté son économie, a déclaré Grigory Martirosyan, ministre d’État et chef du groupe de travail du gouvernement d’Artsakh, chargé de faire respecter la situation d’urgence. La situation d’urgence déclarée pour la première fois le 12 avril 2020 a été prolongée jusqu’au 11 juin.

« Malgré le déclin économique mondial et la récession, au cours du premier trimestre 2020, le PIB de l’Artsakh a augmenté de 7,9%. Néanmoins, environ 300 entités commerciales ont suspendu leur activité et de nombreux employés ont été temporairement licenciés », a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré qu’il était difficile de prédire le niveau d’une éventuelle récession économique en Artsakh, cependant, certains signes de désactivation de l’économie étaient visibles, en particulier dans le commerce.

« Nous espérons que nous pourrons surmonter le ralentissement économique au détriment des industries qui ne sont pas liées aux importations, en particulier l’agriculture et la construction », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que le gouvernement a conçu et met en œuvre six programmes d’aide économique pour soutenir les entreprises et quatre autres programmes d’aide sociale pour soutenir certains groupes de personnes.

Selon lui, une assistance sera fournie aux hôtels, aux entreprises de restauration, de tourisme et de transport, aux salons de beauté, aux points de vente, aux jardins d’enfants privés, aux institutions créatives et éducatives et aux centres de divertissement.

« Ils recevront environ 1/5 de la masse salariale totale de tous les travailleurs inscrits », a-t-il déclaré.

Grigory Martirosyan a souligné qu’un soutien social sera offert à tous les citoyens et familles qui se sont trouvés dans une situation difficile en raison des restrictions causées par le régime d’une situation d’urgence.

Au 11 mai, 14 cas confirmés de coronavirus ont été signalés en Artsakh. Huit patients se sont rétablis et 15 se sont auto-isolés. Au total, 359 tests ont été effectués. Aucun décès lié au coronavirus n’a été signalé. Le premier cas d’infection au COVID-19 en Artsakh a été enregistré le 7 avril.