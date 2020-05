L’UGAB Armenian Virtual College lance gratuitement la deuxième édition de AVC Learning Zone

Le 11 mai, l’UGAB Armenian Virtual College (AVC) est de retour avec la deuxième édition de la plate-forme interactive d’apprentissage en ligne AVC Learning Zone pour offrir une toute nouvelle expérience virtuelle aux apprenants en ligne d’Arménie et de la diaspora.

La nouvelle édition d’AVC Learning Zone est pleine de surprises et de nouvelles impressions. Pendant quatre semaines (du 11 mai au 6 juin), AVC Learning Zone 2.0 proposera 20 sujets passionnants sur le patrimoine arménien, notamment l’histoire, la musique, l’architecture, le vin, la gastronomie, les échecs et les arts du spectacle.

Alors que la moitié du processus d’apprentissage consiste en une auto-éducation quotidienne basée sur des activités multimédias, l’autre moitié offre une opportunité d’interactivité, y compris la communication vidéo en direct, avec des instructeurs et des pairs en ligne AVC attentionnés lors de sessions Meetup en ligne ou de forums de discussions thématiques.

En réponse à un fort intérêt pour la session en ligne avec des présentateurs invités parmi les participants à AVC Learning Zone, la deuxième édition prévoit une nouveauté particulière en incluant des experts thématiques comme conférenciers invités lors des sessions Meetup en ligne. Toute personne passionnée par le patrimoine arménien pourra rejoindre ces sessions multimédias interactives.

AVC Learning Zone a été lancée par l’UGAB Armenian Virtual College le 26 mars 2020 pour répondre à la forte demande de formation continue en ligne pendant la crise mondiale du COVID-19. La première édition de cette plate-forme d’apprentissage en ligne gratuite a également duré quatre semaines et a connu un grand succès à la fois en Arménie et en Diaspora, attirant plus de 1 500 utilisateurs de la plate-forme. Les participants à AVC Learning Zone ont formé des groupes d’e-apprentis engagés, qui ont finalement formé une nouvelle communauté mondiale avec des intérêts communs.

L’initiative AVC Learning Zone a été saluée par le gouvernement arménien et a reçu de nombreux retours positifs des participants du monde entier.