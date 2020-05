Le Conseil de l’Europe félicite l’Arménie pour la ratification de la Convention de Lanzarote

Le porte-parole du Conseil de l’Europe, Daniel Holtgen, a félicité l’Arménie pour la ratification de la Convention de Lanzarote.



L’Assemblée nationale arménienne a voté lundi par 79 pour et 12 contre pour ratifier la Convention.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, également connue sous le nom de Convention de Lanzarote, exige l’incrimination de toutes sortes d’infractions sexuelles contre les enfants.

Elle stipule que les États européens et au-delà adopteront une législation spécifique et prendront des mesures pour prévenir les violences sexuelles, protéger les enfants victimes et poursuivre les auteurs.

L’Arménie avait signé la convention en 2010. Le processus de ratification s’achèvera lorsque l’instrument de ratification sera déposé au Conseil de l’Europe. L’Arménie deviendra alors le 47e Etat à avoir ratifié la Convention de Lanzarote, laissant l’Irlande comme seul membre du Conseil de l’Europe qui ne l’aura pas fait. La Tunisie est un État non membre qui a également ratifié la Convention.