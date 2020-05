L’UE fournira des machines agricoles aux régions du nord de l’Arménie

Compte tenu de l’état d’urgence actuel face au Covid-19 et des besoins des producteurs vulnérables de petites machines agricoles, l’Union européenne et l’Agence autrichienne de développement dans le cadre du projet Initiative pour une agriculture verte de l’UE en Arménie (EU-GAIA) fourniront des des machines de travail du sol à grande échelle (motoblocs) dans les communautés des régions de Shirak, du Tavush et du Lori.

L’équipement sera utilisé de manière tournante par des producteurs vulnérables identifiés dans les communautés, qui sont prêts à développer la production de légumes et à utiliser directement le support fourni (blocs moteurs).

La première visite pour la remise des machines agricoles aura lieu le 13 mai dans les communautés Amasia et Sarapat de la région du Shirak. Le projet fournira l’équipement aux communautés mentionnées de la région du Shirak et fournira une démonstration éducative sur le fonctionnement de l’équipement.

Les établissements ruraux bénéficiaires de la communauté de Sarapat sont : Goghovit, Sarapat, Musayelyan, Arpeni, Tsoghamarg, Torosgyugh. L’Union européenne fournira 5 motoblocs.

Les communautés rurales bénéficiaires de la communauté Amasia sont : Amasia, Aregnadem, Bandivan, Gtashen, Jrajor, Hovtun, Voghji, Meghrashat, Byurakn. Ici, l’Union européenne fournira 6 motoblocs.

La remise des machines agricoles sera un événement en plein air. Cet événement fait partie de l’assistance immédiate de l’Union européenne pour atténuer les effets de la crise du COVID-19 dans le secteur agricole.