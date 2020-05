Plus d’un milliard de drams recueillis par les dons en faveur de la lutte contre le coronavirus en Arménie

Le ministère arménien des Finances vient d’informer que le compte bancaire mis en place le 17 mars pour recueillir les dons afin d’aider l’Arménie dans sa lutte contre la prévention du COVID-19 A reçu en date du 11 mai 2020 à 18 heures, la somme de plus d’un milliard de drams. Plus précisément 1 066 772 957 drams sur le compte 900005001947. Cette somme fut réalisée par 4 153 donateurs, des personnes physiques et morales. Par ailleurs de nombreuses autres donateurs d’Arménie et de la diaspora -à l’exemple de l’arméno-argentin Eduardo Eurnekian- ont mis à disposition plusieurs millions de dollars pour financer des projets de lutte contre le coronavirus en Arménie.

Krikor Amirzayan