L’Ambassade des Etats-Unis à Erévan salue l’Arménie qui a enregistré le plus important progrès de ces deux dernières années dans le classement de Freedom House »

L’Ambassade des Etats-Unis à Erévan s’est déclarée heureuse de constater que l’Arménie a enregistré la plus forte note des deux dernières années en matière de transition démocratique dans le classement de Freedom House. Dans ce rapport de Freedom House aucun pays n’a à ce jour enregistré le progrès de l’Arménie en matière de démocratie. « Depuis l’an dernier l’Arménie a réalisé une avancée significative dans le processus électoral et la lutte contre la corruption » écrit l’Ambassade des Etats-Unis en Arménie et affirme que « l’USAID est fière de soutenir la vision démocratique de l’Arménie en aidant le gouvernement, la société civile, et le développement des citoyens dans leur implication dans les réformes démocratiques ambitieuses ».



Krikor Amirzayan