Une voiture tombée dans les eaux de la rivière Aghstev à Haghardzin dans la région de Tavouch repêchée son conducteur mort noyé

La rivière Aghstev qui s’écoule dans la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie) et traverse Idjevan et Dilidjan en crue depuis quelques jours a fait sa première victime. Une voiture était signalée tombée le 9 mai à 22h20 dans les eaux d’Aghstev.

Le 11 mai à 6h10 une équipe de 34 pompiers venus d’Azadamout et Sarikiugh (région de Tavouch) et de la région de Kéghragounik débutaient les recherches. Une dizaine de villageois de Gantsakar étaient venus en renfort aux pompiers. Des grues étaient arrivées en renfort depuis Dilidjan. Les recherches s’étendirent sur une longueur de 40 km. A 16h40 la voiture qui était tombée dans l’eau déchainée d’Aghstev a été découverte. Et les pompiers ont retiré du véhicule sous l’eau, le corps du conducteur noyé. La voiture fut également extraite à l’aide d’une grue. Le malheureux conducteur du véhicule est Jirayr A. (41 ans) qui roulait sur la route Erévan-Idjevan dont la voiture se précipita dans les eaux de l’Aghstev à hauteur du village de Haghardzin.

Krikor Amirzayan