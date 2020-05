A Erévan les bars en plein air et les restaurants travaillent au ralenti avec une timide clientèle qui ne se bouscule pas

La levée depuis le 4 mai du couvre-feu en Arménie pour les restaurants et cafés en plein air, n’a pas attiré -selon les exploitants- un nombre important de consommateurs à Erévan. Les clients sont relativement rares en ces lieux en plein air. Les restaurateurs qui ont ouvert leurs portes, respectent la distanciation sociale de 1,5 mètres espaçant chaque client et la présence dans les établissements de gel alcoolique pour les mains. Dans les restaurants et bars les plus fréquentés de la capitale arménienne, les tables sont nettoyées à l’alcool après chaque client reçu et l’espace est décontaminé toutes les heures. Il faudra sans doute un peu de temps pour que le consommateur reprenne confiance et revienne progressivement dans les restaurants et bars d’Erévan.

Krikor Amirzayan