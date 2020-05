7 578 naissances en Arménie au cours du 1er trimestre 2020 des chiffres en baisse

7 578 naissances ont été enregistrées en Arménie au 1er trimestre 2020. De ces naissances 3 038 eurent lieu à Erévan, et le reste, soit 4 540 dans les régions selon le Centre national d’études statistiques d’Arménie. Dans les régions c’est celle d’Ararat qui a enregistré le plus grand nombre de naissance avec 644 naissances. Suivent les régions d’Armavir (641), Kodayk (638), Chirag (569), Lori (566), Kegharkunik (502), Arakdzodn (316), Syunik (295) et Tavouch (264). Enfin la région de Vayots Dzor est dernière avec seulement 105 enfants nés au 1er trimestre 2020.

Au 1er trimestre 2019 le nombre de naissances en Arménie était de 7 952 et en 2018 de 8 297. Ces chiffres traduisent une baisse importante au cours des deux dernières années.

Krikor Amirzayan