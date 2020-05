Commémoration de la victoire et de la libération de Chouchi à Marseille

Voici 28 ans , l’armée arménienne libérait Chouchi .

L’amicale des anciens combattants et résistants Français d’origine Arménienne , l’association Altitude 5165 , avec le soutien du CCAF Sud , ont pris l’initiative de commémorer cette victoire capitale sur l’agresseur azéri ,ce 9 mai. La bataille commencée le 8 mai ne dura que 26 heures , tant la détermination et le courage des soldats étaient forte . Les positions ennemies semblaient imprenables , Stepanakert était pilonnée sans répit , et c’ est au prix de nombreuses vies que la vaillance des forces Arménienne a eu raison de l’armée Azérie très vite en déroute .

Devant la croix de pierre de la cathédrale du Pardo à Marseille , premier katchkar érigé en Europe , à la mémoire des combattants de l’ARTSAKH , ce sont ces victimes héroïques que nous avons voulu honorer , tout en soulignant la nature déterminante de cette grande victoire. Elle a été mère de toutes les autres victoires qui ont permis la libération de l’Artsakh.

La prière du père ARAM , suivit par les allocutions de Simon AZILAZIAN , Président des anciens combattants et du Colonel Hovsep HOVSEPIAN , commandant des djogades de volontaires de « l’armée de libération » , ont ponctué cette cérémonie , qui s’inscrit dans le cadre du devoir de mémoire que nous devons avoir envers tous ceux qui ont sacrifié leurs vies pour des valeurs humaines ,la liberté et la justice .

Julien Dikran HAROUNYAN président du CCAF Sud et Robert AZILAZIAN président du diocèse de France de l’église apostolique Arménienne ,ont tenu a être présents malgré un contexte sanitaire peu propice aux rassemblements publics .Une pensée particulière fut adressée aux libérateurs de la France au terme de la seconde guerre mondiale , ainsi qu’à tous les résistants qui ont combattu au prix de leurs vies , le fascisme , le totalitarisme et l’occupation.

Simon Azilazian