Le message aux Artsakhiotes du Président de l’Assemblée nationale Ashot Ghoulian à l’occasion de la fête du 9 mai

« Chers Compatriotes,

Je tiens à féliciter de tout cœur nos frères et sœurs d’Artsakh, d’Arménie et de toute la diaspora à l’occasion de la triple fête du 9 mai.

L’histoire de notre peuple plusieurs fois millénaire se mesure par les heures d’héroïsme et de gloire que nous avons su y inscrire, et cette triple fête du 9 mai est sans doute la quintessence de notre combat pour la vie et par là même la preuve de l’invincibilité de l’esprit de notre peuple.

Garder intacte la chaîne des victoires dans son histoire rend un peuple résilient et l’avons-nous réussi grâce à notre esprit et notre sens de l’unité et de la solidarité. L’exploit des centaines de milliers de nos compatriotes qui combattaient dans les rangs de l’armée soviétique fut répété et confirmé un demi-siècle plus tard pendant la guerre en Artsakh. Par une étonnante coïncidence le 9 mai a pris un sens autrement plus profond pour nous avec la libération de Chouchi et la formation de l’Armée de défense de l’Artsakh.

Plus qu’une simple place-forte militaire qu’il fallait neutraliser à tout prix, plus qu’une banale localité de plus dont la maitrise nous sauvait de la mort certaine, Chouchi était le symbole de notre dignité prise en otage dont la délivrance prédétermina l’issue de la guerre. L’Armée de défense née en cette période de lutte pour la liberté, a pu assurer la défense et la sécurité de l’Artsakh et des terres arméniennes réunifiées.

Nous avons compris que la paix n’est pas un don. Elle est pour nous une récompense à une volonté de vivre infaillible et à un effort de tous les jours et se mérite hélas au prix de sacrifices innombrables dont la vie que nous sommes prêts à donner pour accomplir notre rêve collectif d’être libres et indépendants.

Une fois encore je félicite nos vétérans de la Deuxième guerre mondiale encore en vie, ceux de la guerre de défense de l’Artsakh et notre Armée à l’occasion de cette belle fête de la fierté et leur souhaite paix, force et longue vie au service de notre patrie ».