Ma vie confinée : Jean Kehayan apprend l’arménien avec la Bible

Comment continuez-vous à travailler confiné ?

Jean Kehayan : J’ai la chance de vivre dans un trois-pièces marseillais avec un petit jardin et une maison du fond. J’y ai empilé des archives successives... que j’ai enfin pu mettre en ordre ! Sinon, je me suis remis à l’écriture d’un projet théâtral qui me trotte dans la tête depuis longtemps : la vie dans un journal de 14 heures à la clôture, au poste de chef des infos générales que j’ai occupé pendant une dizaine d’années. Je dois avouer que je suis un peu baba à la lecture chaque matin de La Provence : c’est un tour de force de sortir un quotidien en ce moment et en tapant sur ma casserole à 20 heures pour saluer le travail des soignants, je donne aussi un coup de cuillère sonore pour saluer votre rédaction.

