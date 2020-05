Revue de la presse arménienne du 29 avril 2020

1932 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1932 cas de coronavirus dans le pays dont 900 ont été guéris et 30 patients sont décédés.

Le gouvernement prévoit la réouverture complète de l’économie dans 10 jours/ Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé que le gouvernement prévoyait de permettre à toutes les entreprises, y compris les cafés et les restaurants, de reprendre leurs activités dans 10 jours « à moins que quelque chose d’extraordinaire n’arrive ». Les entreprises devront cependant suivre les règles sanitaires du Ministère de la Santé. Seuls les établissements scolaires continueront leurs activités à distance (cf. revue du 28 avril 2020). D’après le vice-premier ministre Tigran Avinian, les restrictions sur les transports publics ne seront pas levées avant la mi-mai. Pachinian a déclaré que le gouvernement allait également assouplir ses restrictions sur les déplacements des personnes dès mercredi. Les citoyens pourront désormais se promener avec les membres de leur famille près de leur domicile et faire de l’exercice dans des endroits plus éloignés du domicile (1 kilomètres au lieu de 500 mètres). Le Premier ministre a appelé les citoyens s’habituer à vivre une vie normale dans les conditions du coronavirus.

Entretien téléphonique entre le Premier ministre arménien et le Président iranien/ La presse rend compte de l’entretien téléphonique entre le Premier ministre Nikol Pachinian et le Président iranien, Hassan Rohani. Les interlocuteurs ont échangé des informations sur la situation liée au coronavirus dans les deux pays et sur les mesures de lutter prises contre le virus. Les parties se sont déclarées satisfaites qu’en dépit des restrictions temporaires dans le domaine de la communication, les deux pays poursuivaient leur coopération économique et commerciale. Pachinian et Rohani ont souligné leur volonté de prendre les mesures appropriées pour rétablir les volumes de commerce et de coopération économique d’avant la crise, tout en maintenant les restrictions dues par la situation actuelle.

Le coronavirus n’a pas eu d’impact sur les projets communs arméno -iraniens/ Selon l’ambassadeur d’Arménie en Iran, Artashes Tumanyan, le projet de la ligne de transmission électrique Iran-Arménie est en cours malgré le coronavirus. Selon lui, l’épidémie de coronavirus n’a pas eu d’impact sur les projets communs arméno -iraniens. Il a souligné que l’Arménie se préparait à rencontrer les 60 spécialistes pour la construction de la ligne de transmission électrique Iran-Arménie. La presse rappelle que la construction de la troisième ligne de transport d’électricité donnera l’occasion d’augmenter le volume du programme d’échange gaz-électricité.

Entretien téléphonique entre le Ministre des affaires étrangères arménien et allemand/ La presse rend compte de l’entretien téléphonique, à l’initiative de la partie arménienne, entre le Ministre des affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan, et son homologue allemand, Heiko Maas. Les ministres ont évoqué la situation liée u coronavirus et les programmes mis en œuvre pour lutter contre le virus au niveau national. Les interlocuteurs ont procédé à un échange de vues approfondi sur les questions inscrites à l’ordre du jour bilatéral et sur la coopération efficace dans les plateformes multilatérales.

La famille de l’ancien ministre déclare subir des pressions pour céder le contrôle de UCOM/ La famille de l’ancien ministre des finances arrêté Gagik Khachatryan, a accusé les autorités de tenter illégalement de la forcer à vendre à un prix dérisoire sa participation majoritaire chez UCOM, l’une des principales entreprises de télécommunications et de technologies de l’information du pays. Dans une déclaration écrite, le fils de Gagik Khachatryan, Gurgen, a affirmé que « des fonctionnaires arméniens de haut rang » avaient menacé de l’arrêter si lui et son frère refusaient de céder le contrôle de UCOM et d’une autre société informatique, IUnetworks. Khachatryan a ajouté qu’il ne se pliera pas « à la pression illégalement exercée par certains leviers d’État ». « UCOM n’est pas à vendre, notre dignité non plus » a déclaré Khachatryan. Il a également exhorté l’Ombudsman arménien, les associations professionnelles ainsi que les ambassadeurs étrangers basés à Erevan à « suivre ce processus et à l’évaluer en conséquence ». La porte-parole du Premier ministre a commenté les déclarations de la famille Khachatryan en indiquant que Khachatryan et ses proches auraient rencontré à leur propre initiative de différents officiels et aurait fait part de leur volonté de retourner « ce qu’ils ont volé [au peuple] et restituteur les dommages causés à l’État ». « Selon les informations du gouvernement, Gagik Khachatryan et ses fils étaient à la tête d’un système mafieux corrompu qui a longtemps fonctionné en Arménie, grâce auquel ils ont accumulé des richesses illégales de plusieurs centaines de millions de dollars. La position du Premier ministre est que ce qui a été volé doit être entièrement restitué à l’État ». Quant à UCOM, la porte-parole a souligné que les autorités compétentes ne permettront aux Khachatryan de vendre leurs actions chez UCOM que s’ils acceptent de transférer tout l’argent reçu après la vente au budget de l’État. Selon la porte-parole du PM, le gouvernement a des informations selon lesquelles le gendre de Serge Sarkissian, Mikael Minassian, serait le propriétaire de facto d’une partie d’action des Khachatryan chez UCOM. La presse rappelle qu’à la fin du mois dernier, les forces de l’ordre avaient gelé les actifs des Khachatryan dans le cadre de l’enquête contre Gagik Khachatryan. Le Service de sécurité nationale accuse ce dernier d’avoir reçu, alors qu’il était au gouvernement, un pot-de-vin de 22 millions de dollars de la part d’un dirigeant de sociétés appartenant à l’homme d’affaires Gagik Tsaorukian, Sedrak Arustamian, qui a récemment été arrêté (cf. revue du 28 avril 2020). Outre cela, la presse rappelle les récentes démissions massives chez UCOM et l’offre de l’ancien directeur de la société de racheter les actions majoritaires (cf. revue du 11 au 14 avril 2020 ; cf. revue du 21 avril 2020).

Réaction du cabinet de Serge Sarkissian aux propos de la porte-parole du PM/ A la demande des médias, le cabinet de Serge Sarkissian a réagi aux propos de la porte-parole de Pachinian qui mentionnait le gendre de Serge Sarkissian (cf. ci-dessus). « Les déclarations irresponsables d’un dirigeant qui souffre d’entêtement à mettre l’ensemble de l’État et son système juridique au service de ses propres caprices et de sa vengeance personnelle, même dans cette situation socio-économique difficile, dépassent depuis longtemps les limites du bon jugement et de la logique du droit et ne peuvent pas être interprétées ». D’après le cabinet de Sarkissian, il serait bon que la porte-parole du PM « supervise les adresses dénuées de sens en direct du Premier ministre sur Facebook afin d’éviter l’aggravation de la déception de la société et les conséquences dangereuses de cette déception ». La porte-parole du PM a réagi en indiquant que c’était grâce à ces « adresses en direct dénuées de sens » que Sarkissian s’était retrouvé dans la situation d’ « un retraité sans espoir ». En ce qui concerne la déception du public, selon la porte-parole la seule raison pour laquelle les gens sont déçus est que « M. Sarkissian et son cercle de fonctionnaires corrompus sont toujours en liberté ou sont en fuite ».

Une statue du Mahatma Gandhi sera installée à Erevan/ Le Conseil municipal d’Erevan a pris la décision de placer une statue du Mahatma Gandhi à Erevan. La base de cette décision est la lettre du Ministère des affaires étrangères d’Arménie au maire d’Erevan, proposant de placer une statue du Mahatma Gandhi à Erevan à l’occasion de son 150e anniversaire, renforçant et approfondissant ainsi les relations d’amitié entre l’Arménie et l’Inde. La statue sera fournie et son transportation et installation seront financé par la partie indienne.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France