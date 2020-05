L’acteur arméno-britannique Andy Serkis lit l’intégralité du Hobbit en ligne et recueille 351 000 $ pour une œuvre caritative

L’acteur britannique de descendance arménienne Andy Serkis a collecté plus de 283 000 £ (351 000 $) pour une œuvre caritative en lisant le Hobbit dans son intégralité en direct, rapporte la BBC .

Plus de 650 000 personnes dans le monde se sont connectées pour la performance en ligne de l’aventure fantastique de JRR Tolkien en 1937.

Serkis, 56 ans, a joué le personnage corrompu de Gollum dans les trilogies à gros budget Lord of The Rings et The Hobbit, réalisé par Peter Jackson.

Les téléspectateurs ont suivi la performance via YouTube et sa page Go Fund Me.

Les dons iront au NHS Charities Together et au Baby Charity Best Beginnings, pour lesquels Serkis est ambassadeur.

« Merci beaucoup de vous être joint à moi pour cette énorme expédition que nous sommes sur le point de faire dans nos salons », a déclaré Serkis aux téléspectateurs avant de commencer la lecture.

Il a remercié « le NHS et tous les organismes de bienfaisance qui font du travail important pour sauver nos vies et nous garder en sécurité ».

Le père d’Andy Serkis, Clement Serkis, était irakien. Le père d’Andy Serkis, Clement Serkis, était un gynécologue d’origine arménienne. Le nom de famille d’origine de ses ancêtres était Sarkissian.