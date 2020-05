Geoffrey Robertson - Le ministère britannique des Affaires étrangères a admis en privé que le massacre des Arméniens de 1915 était un génocide

« Le ministère britannique des Affaires étrangères a admis en privé que le massacre des Arméniens de 1915 était un génocide, mais ils ne peuvent pas le dire » a déclaré Geoffrey Robertson, éminent avocat, universitaire, auteur et diffuseur des droits de l’homme dans une interview accordée à la Harvard Political Review.

Dans son livre « An Inconvenient Genocide », Geoffroy Robertson suggère que prouver qu’il s’agissait d’un acte de génocide est « peu pratique » pour le monde. Parce que, dit-il, « dans ce cas, la Turquie est » névralgique « - le mot que le ministère britannique des Affaires étrangères a utilisé pour le décrire dans certains mémorandums secrets que j’ai obtenus en vertu de notre Freedom of Information Act. »

« Le ministère des Affaires étrangères a admis en privé qu’il s’agissait d’un génocide, mais il n’a pas pu le dire car la Turquie subirait des représailles diplomatiques et économiques. La Turquie est un membre de l’OTAN d’une grande importance stratégique, et pour cette raison, le gouvernement américain ne peut pas non plus admettre la vérité », a déclaré l’avocat au Harvard Political Review.

« Le président Obama a toujours dit qu’il l’appellerait un génocide, mais il a tremblé quand il est devenu président et l’a appelé« Medz Yeghern »- une expression arménienne qui signifie une grande catastrophe. Donald Trump, malgré toute sa bravade, n’ose pas dire la vérité non plus en l’appelant « génocide ». La Turquie est trop importante stratégiquement, et sa névralgie ne doit pas être attisée par une description honnête de son histoire », a déclaré Geoffroy Robertson.

En 2015, Geoffrey Robertson et Amal Clooney ont représenté le gouvernement arménien à la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Perincek contre la Suisse.