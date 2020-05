En Arménie l’an dernier Naré chez les filles et Davit chez les garçons avaient la côte des prénoms des nouveaux nés

En 2019 les prénoms les plus donnés aux nouveaux nés sont pour les filles Naré (686 cas), Maria (584), Arpi (444), Eva (438) et Mané (434). Chez les garçons les parents ont préféré Davit (1 403) suivi de Narek (923), Hayk (575), Mark (549) et Tigran (530). Informations communiquées par 1lurer.am.

A noter 307 Monté chez les garçons (du nom de Monté Melkonian), 330 Anna (du nom d’Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre arménien)…mais très peu de Serge (Serge Sargsyan) et même Nikol (Nikol Pachinian).

Krikor Amirzayan