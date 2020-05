Un concert et un feu d’artifice au Parc de la Victoire à Erévan dédié à la triple-fête de la Victoire

Dimanche soir à l’occasion du 9 mai et les 3 fêtes -le 75e anniversaire de la Victoire de la Seconde guerre mondiale, 28e anniversaire de la libération de Chouchi et la victoire de l’armée arménienne victorieuse de la guerre de libération de l’Artsakh- un concert suivi d’un feu d’artifice s’est déroulé au Parc de la Victoire à Erévan. Un concert dédié aussi à la mémoire des combattants arméniens de la guerre de libération de l’Artsakh. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et son épouse Anna Hakobyan étant partis samedi à Stepanakert par hélicoptère étaient attendus à Erévan dimanche soir.

Krikor Amirzayan