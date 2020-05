En Artsakh Nikol Pachinian a visité les positions arméniennes du front

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian qui est arrivé samedi 9 mai en Artsakh a tout d’abord participé aux cérémonies liées au 75e anniversaire de la Victoire et à l’anniversaire de la libération de Chouchi. Accompagné d’Anna Hakobyan son épouse, de Bako Sahakian le président de l’Artsakh, le président nouvellement élu Arayik Haroutiounyan et le ministre de la Défense de l’Artsakh Djalal Haroutiounyan, le groupe s’est dirigé vers la frontière pour visiter les bases de défense arménienne. Nikol Pachinian a pris connaissance des travaux de renforcement de ces positions de défense et des systèmes de défense installés avec des armes et des techniques nouvelles qui augmentent considérablement la sécurité de l’Artsakh.



Nikol Pachinian, Bako Sahakian et Arayik Haroutiounyan ont conversé avec les soldats et officiers de la frontière et pris connaissance de leurs conditions de vie au front et de leur alimentation. Nikol Pachinian a déclaré une nouvelle fois que la vie des soldats de l’armée arménienne bénéficie de l’attention du gouvernement arménien.

Nikol Pachinian a ensuite visité au village de Taghavard dans la région de Martouni (Artsakh) la nouvelle huilerie qui s’est installée et pris connaissance de sa production ainsi que de ses projets. L’huilerie dont la production s’écoule sur le marché de l’Artsakh et de l’Arménie dispose de plus de 70 salariés. Elle désire investir, développer son activité et augmenter le nombre de ses salariés.

Krikor Amirzayan