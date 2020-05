Henrikh Mkhitaryan : je fais tout cela pour mon père qui me voit de là-haut…

Lors d’une rencontre-dialogue sur Instagram avec des enfants des villages d’Arménie, l’international arménien Henrikh Mkhitaryan (31 ans) qui évolue actuellement à l’AS Rome a répondu à de nombreuses questions de ses fans. L’une de ces questions a ému Henrikh Mkhitaryan. Elle évoquait la motivation de l’Arméniens dans sa carrière de footballeur professionnel. A cette occasion Henrikh Mkhitaryan évoqua son père Hamlet Mkhitaryan disparu à l’âge de 33 ans d’une tumeur au cerveau. « Mes premiers pas au football, je les ai réalisés grâce à mon père. Jusqu’à aujourd’hui c’est lui ma motivation, je fais tout ça pour lui donner du plaisir, malgré qu’il ne soit plus avec moi depuis 24 ans déjà, mais je crois de de là-haut il voit et il est heureux » dit Henrikh Mkhitaryan.



Hamlet Mkhitaryan (1962-1996) le père d’Henrikh Mkhitaryan qui a nommé son fils du nom de Hamlet, est un footballeur international arménien. Après une carrière à Ararat Erévan et Kodayk Abovian, il viendra au début en 1989 à Valence, en France. De 1989 à 1994 il évoluera dans l’équipe franco-arménienne de l’USJOA Valence qui deviendra l’ASOAV (Association sportive d’origine arménienne de Valence) qui montera -en partie grâce au buteur Hamlet Mkhitaryan- de la troisième à la deuxième divisions française. La seule équipe professionnelle à ce jour d’origine étrangère en France. Après plusieurs saisons chez « les Arméniens de Valence » Hamlet Mkhitaryan en compagnie de sa famille continuera sa carrière à l’Ararat d’Issy-les-Moulineaux (1994-1995). Mais la maladie devait le placer hors des terrains. Hamlet Mkhitaryan rentrait alors à Erévan où il devait mourir le 2 mai 1996.

A Valence, tous ceux qui -comme moi- l’on côtoyé, le souvenir d’Hamlet Mkhitaryan reste intact tant au stade de La Palla qu’au stade Pompidou, ainsi que la rue d’Arménie où il se rendait chaque jour voir ses amis dont Charles Dziranian -aujourd’hui disparu- membre de l’association « Spiurk-Arménie » qui fut avec quelques amis, à l’origine de la venue d’Hamlet Mkhitaryan à Valence. Nous avions alors la chance de voir le jeune Henrikh Mkhitaryan effectuant ses premiers pas dans le football au sein de l’équipe arménienne de l’USJOA Valence. Et dès son jeune âge le talent était présent…



Photos : Hamlet Mkhitaryan et le jeune Hernikh. Photos du bas : Sebouh Avedikian, Hamlet Mkhitaryan, Krikor Amirzayan et Charles Dziranian dans les locaux de l’association « Spiurk-Arménie » au 10 rue d’Arménie à Valence. Photo datant de 1989.

Krikor Amirzayan